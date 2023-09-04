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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات توقف انتاجها من فولكس فاجن| ما هي وما السبب؟

سيارات توقف إنتاجها
سيارات توقف إنتاجها من فولكس فاجن

أعلنت شركة فولكس فاجن سابقا عن تعرضها لـ تهديدات يمكنها أن تؤد إلي وقف انتاج عدد من طرازاتها ، وجاء ذلك التخوف نتيجة الفيضانات التي تجتاح سلوفينيا ، والتي أدت إلى تقلص وصول عدد من أجزاء السيارات والمحركات التي تدخل في صناعة سيارات فولكس فاجن .

سيارات توقف إنتاجها من فولكس فاجن

- سبب توقف إنتاج بعض طرازات فولكس فاجن : 

سيارات توقف إنتاجها من فولكس فاجن

وبالتالي أعلنت مجموعة فولكس فاجن الألمانية عن تقليص إنتاج السيارات بمدينة هانوفر بسبب عدم توافر أجزاء السيارات وأجزاء المحركات التي تأتي من سلوفينيا.

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سيارات توقف إنتاجها من فولكس فاجن

ومن جانبه أوضح المتحدث باسم فولكس فاجن في هانوفر قائلا : " وفقا للوضع الحالي، يجب أن نستعد لحقيقة أننا هنا في هانوفر لن نتمكن من إنتاج سيارات احتراق لبضعة أسابيع اعتبارًا من منتصف سبتمبر".

- الإصدارات التي توقف إنتاجها من فولكس فاجن : 

وتابع المتحدث قائلا :" أن إنتاج السيارات التقليدية فولكس فاجن تى 6.1 التي تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج يتم توقف إصدارها ، وستستمر فولكس فاجن في إنتاج السيارة الهجين من تي 7 مولتيفان، بينما لن يتأثر إنتاج الحافلة الكهربائية آي دي بوز من فولكس فاجن " .

سيارات توقف إنتاجها من فولكس فاجن الألمانية 

تقيد الواردات القادمة من أحد موردي أجزاء المحركات في سلوفينيا جراء الفيضان هناك هو ما أدي الي توقف إنتاج بعض طرازات السيارات ، بالإضافة الي أن شركة فولكس فاجن لديها نقص في التروس الخاصة بمجموعة نقل الحركة التي تعمل بها محركات الاحتراق.

سيارات توقف إنتاجها من فولكس فاجن الألمانية 

علاوة علي ذلك توقف مصنع التجميع التابع لفولكس فاجن في مدينة بالميلا البرتغالية القريبة من العاصمة لشبونة لمدة شهرين اعتبارا من 11 سبتمبر الجاري، بسبب نقص واردات مكونات المحركات القادمة من سلوفينيا.

سيارات توقف إنتاجها من فولكس فاجن


والجدير بالذكر أن مجموعة فولكس فاجن أعلنت بالفعل عن احتمالية حدوث تعطل في حركة الإنتاج في مواقع أخرى، بسبب النقص في وصول أجزاء السيارة الي مصانع فولكس فاجن نتيجة فيضانات سلوفينيا .

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