لذوي الاحتياجات| فولكس فاجن جولف 4 أوتوماتيك بسعر مغري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الخاصة بـ ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من أجل التيسير عليهم لـ قضاء احتياجاتهم والتنقل بكل سهولة بدون المساعدة من أحد، وبناء على ذلك يبحث الكثير منهم عن سيارات تتماشي مع طبيعتهم الخاصة، بالإضافة الي احتوائها علي الكثير من المميزات والتكنولوجيات التي تسهل عليهم عمليه القيادة .

سيارة فولكس فاجن جولف 4 موديل 2002

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة فولكس فاجن جولف 4 موديل 2002 ، وتنتمي فاجن جولف الي فئة السيارات الهاتشباك الرياضية :

فولكس فاجن جولف 4 موديل 2002

- محرك فولكس فاجن جولف 4

سيارة فولكس فاجن جولف 4 موديل 2002

تحصل سيارة فولكس فاجن جولف 4 الألمانية علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتعرض السيارة للبيع باللون الأزرق، وتصل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة، ولا يوجد بسيارة فاجن جولف 4 موديل 2002 أي دهانات داخلية أو خارجية ، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ومر من الحظر الخاص بها 6 شهور .

- سعر فاجن جولف 4 الألمانية

فولكس فاجن جولف 4 موديل 2002

تباع سيارة فولكس فاجن جولف 4 موديل 2002 ، التي تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك داخل السوق المصري للسيارات الخاصة بـ ذوي الاحتياجات بسعر 275 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها .