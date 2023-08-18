صفقة ممتازة.. أرخص سيارة ألمانية للغلابة بسعر مفاجأة

قدمت العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن باقة من السيارات الاعتمادية بأسعار مناسبة في السوق المصري، تعتبر فولكس فاجن باراتى موديل 2004 أحد أشهرها.

وشهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل النقص في أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً التي صاحبت الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

فولكس فاجن باراتى موديل 2004

مواصفات السيارة فولكس فاجن باراتى موديل 2004

تتمتع السيارة فولكس فاجن باراتى موديل 2004 بمحرك جيد سعة 1569 سي سي 4 سلندر مع حقن الكتروني متعدد النقاط وبقوة 94 حصانا عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران يبلغ 136 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة.

وتتوفر فولكس فاجن باراتى موديل 2004 بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات وتستطيع السيارة التسارع من الثبات الي 100 كيلومتر في الساعة في زمن قدرة 12 ثانية فقط كما تصل سرعتها القصوى إلي ما يقرب من 178 كيلومتر في الساعة.

فولكس فاجن باراتى موديل 2004

أسعار السيارة فولكس فاجن باراتى موديل 2004

بلغ سعر السيارة فولكس فاجن باراتى موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.