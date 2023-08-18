عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صفقة ممتازة.. أرخص سيارة ألمانية للغلابة بسعر مفاجأة

فولكس فاجن باراتى
فولكس فاجن باراتى موديل 2004

قدمت العلامة التجارية الألمانية فولكس فاجن باقة من السيارات الاعتمادية بأسعار مناسبة في السوق المصري، تعتبر فولكس فاجن باراتى موديل 2004 أحد أشهرها.

وشهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل النقص في أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً التي صاحبت الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

فولكس فاجن باراتى موديل 2004

مواصفات السيارة فولكس فاجن باراتى موديل 2004

تتمتع السيارة فولكس فاجن باراتى موديل 2004 بمحرك جيد سعة 1569 سي سي 4 سلندر مع حقن الكتروني متعدد النقاط وبقوة 94 حصانا عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران يبلغ 136 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة.

 

وتتوفر فولكس فاجن باراتى موديل 2004 بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات وتستطيع السيارة التسارع من الثبات الي 100 كيلومتر في الساعة في زمن قدرة 12 ثانية فقط كما تصل سرعتها القصوى إلي ما يقرب من 178 كيلومتر في الساعة.

فولكس فاجن باراتى موديل 2004

أسعار السيارة فولكس فاجن باراتى موديل 2004 

بلغ سعر السيارة فولكس فاجن باراتى موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

السيارات المستعملة فولكس فاجن باراتي فولكس فاجن مانيوال باراتى السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

صرف النظر؟ مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الشباب السعودي مع نجم الزمالك

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

موضوعات متعلقة

باقة 130 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة في مصر

أخبار السيارات|جولة في أسطول سيارات هالاند.. سعر دايو لانوس في سوق المستعمل

سعر نيسان ألتيما موديل 2023 في السعودية

بوجاتي تكشف عن نسخة خاصة من ميسترال مطلية بالذهب.. صور

الكهربا ولا البنزين.. تسلا موديل S ضد بورشه تايكان GTS| فيديو

لامبورجيني تستعد لإبهار العالم في 18 أغسطس.. تفاصيل

رولز رويس ومرسيدس.. جولة في أسطول سيارات هالاند

توقف محرك سيارتك فجأة.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي تطورات التعاون الطبي الثنائي

دعاء يوم الجمعة المستجاب للرزق ..أفضل أيام الله عز وجل

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

أغلى العقود بمصر .. تطورات في تجديد أحمد فتوح لـ الزمالك

بعد موسم واحد | الوداد المغربي يطيح بنجمه خارج الفريق

تطور جديد.. الزمالك يفجر مفاجأة بشأن عرض الشباب السعودي لضم زيزو| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلبة نزلت 20 جنيه.. أسعار السجائر في النازل والكليوباترا تُباع بهذا السعر

احرص على تناولها.. فيتامينات تحمي من نزلات البرد والفيروسات

بسعر خرافى .. فستان روبى يخطف أنظار جمهور حفلها بـ قصر البارون

ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية.. شاهد

فيديو

قرعة واسمها محمد .. عريس البحيرة يكشف مفاجأة ليلة الدخلة

عاصمة جهنم.. آخر أعمال مغني المهرجانات كلوشة قبل وفاته فجأة

طرح شهادات إدخار جديدة بعوائد خيالية.. تفاصيل

عاجل .. زلزال عنيف يضرب تركيا وخبير يكشف عن تنبؤات صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ