خفضت أسعارها| فولكس فاجن ID.3 الكهربائية بـ 500 ألف جنيه

زادت مبيعات سيارات فولكس فاجن ID.3 الكهربائية الجديدة ، التي تنتمي إلي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، بنسبة 3 مرات عن الشهر الماضي في الصين ، ويعود ارتفاع مبيعات سيارات فولكس فاجن ID.3 في الصين الي الاستراتيجية التي اتبعتها فولكس فاجن من اجل تخفيض أسعار سياراتها بهدف زيادة مبيعاتها من شهر يوليو من العام الجاري .

مقصورة سيارة فولكس فاجن ID.3 الكهربائية

- أبعاد فولكس فاجن ID.3

فولكس فاجن ID.3 الكهربائية

تأتي سيارة فولكس فاجن ID.3 الكهربائية داخل سوق السيارات الصيني بطول 4261 مم، وعرض 1778 مم، وارتفاع 1 568 مم، وطول قاعدة عجلات 2765 مم .

- محرك فاجن ID.3 الكهربائية

سيارة فولكس فاجن ID.3 الكهربائية

تم تثبيت المحرك الكهربائي لـ سيارة فولكس فاجن ID.3 الكهربائية علي العجلات الخلفية للسيارة، وينتج قوة 170 حصان، وعزم أقصي للدوران 310 نيوتن/متر، وبها بطارية ليثيوم أيون تنتج قوة 57.3 كيلووات/ساعة، ويمكن لسيارة فولكس فاجن الكهربائية أن تقوم بقطع مسافة سير بالشحنة الواحدة تصل الي 450 كم/ساعة .

علاوة علي ذلك نالت خطوة تخفيض أسعار سيارة فولكس فاجن ID.3 الكهربائية قبول كبير من قبل الصينين، وأدى ذلك الي مبيعات السيارة داخل السوق الصينية.

- سعر فاجن ID.3 الجديدة

الجدير بالذكر أن سعر سيارة فولكس فاجن ID.3 الكهربائية انخفض من 142.900 يوان إلى 119900 يوان، أي ما يعادل 513 ألف جنيه مصري تقريباً للفئة الأولي ، والفئة الثانية تباع بسعر 149900 يوان صيني ، أي ما يعادل 643 ألف جنيه تقريباً.

سيارة فولكس فاجن ID.3 الكهربائية

بالتالي حققت فولكس فاجن ID.3 مبيعات في شهر يوليو مبيعات سيارات وصلت الي 7378 سيارة في الصين، مقارنة بـ 1819 سيارة بيعت في شهر يونيو. وهكذا تكون ارتفعت مبيعات فولكس فاجن الكهربائية بـ زيادة تقدر بـ 305 % من المبيعات من يونيو إلى شهر يوليو.