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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف سعر فولكس جولف الهاتشباك بمصر |صور

فولكس فاجن جولف الألمانية
فولكس فاجن جولف الألمانية فئة السيارات الهاتشباك

يُقدّم صناع السيارات الألمانية مختلف أنواع السيارات داخل السوق المصرية بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان أو الهاتشباك أو كروس اوفر، ودائما ما يبحث المواطنين المصريين ومنهم فئه الشباب عن سيارات تناسب احتياجاتهم وتساعدهم عن التنقل والذهاب الي أعمالهم بدون تكلفة مرتفعة، وبسيارات ذات تصميم شبابي ورياضي مميز ، ومنها سيارة فولكس فاجن جولف الهاتشباك.

سيارة فولكس فاجن جولف الألمانية موديل 2022 فئة السيارات الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري

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- يعرض موقع صدى البلد فولكس فاجن جولف موديل 2022، وتنتمي فاجن جولف الي فئة السيارات الهاتشباك :

فولكس فاجن جولف الألمانية موديل 2022 فئة السيارات الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري

- أبعاد فاجن جولف الهاتشباك

تتوافر سيارة فولكس فاجن جولف الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري بطول 4258 مم ، وعرض 1465 مم، وارتفاع 1492ن ويصل طول قاعدة عجلات فاجن جولف 2620 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 380 لتر .

- محرك فولكس فاجن الألمانية

سيارة فولكس فاجن جولف الألمانية موديل 2022 فئة السيارات الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري

تستمد سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022 الهاتشباك قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك من فئة DSG مكون من 8 سرعات، وتحتاج الي 4.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وينتج ذلك المحرك عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وقوة 150 حصان، وتحتاج الي 8.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أسعار فولكس فاجن موديل 2022

مقصورة فولكس فاجن جولف الألمانية موديل 2022 فئة السيارات الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري

تتوافر سيارة فولكس فاجن جولف الألمانية موديل 2022 فئة السيارات الهاتشباك داخل سوق السيارات المصرية للجديد بفئة واحدة يصل سعرها إلى مليون و290 ألف جنيه .

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