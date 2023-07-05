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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب فولكس فاجن وسمارت وسكودا بـ 110 آلاف جنيه فقط

فولكس فاجن وأتوس
فولكس فاجن وأتوس وسكودا بـ 110 ألف جنيه

يتوافر بداخل سوق السيارات المصري للمستعمل مجموعة مميزة من السيارات المستعملة التي يبحث عنها المواطنين المصريين ومنهم فئة الشباب، وذلك بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل مبالغ فيه، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز بسعرها المتوسط المتاح لدي الجميع، ويمكن بيعها مرة أخري بسهولة، كما أن قطع غيارها تتوافر بسهولة .

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يقدم موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من السيارات المستعملة التي لا تتجاوز أسعارها 110 ألف جنيه :


1- فولكس فاجن بوينتر الهاتشباك


تعرض سيارة  فولكس فاجن بوينتر الهاتشباك للبيع باللون الأسود، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، وتحتوي بوينتر  موديل 2005 علي ناقل حركة مانيويال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

 بوينتر الهاتشباك  موديل 2005

تباع سيارة بوينتر الهاتشباك  موديل 2005 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 110 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- سوزوكي ماروتي

تستخدم سيارة سوزوكي ماروتي الهاتشباك موديل 2011 ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 600 ألف/كم، وتمتلك سوزوكي ماروتي محرك سعة 800 سي سي ، ويوجد بها رخصة سارية، ويوجد بها دهانات خارجية .

سوزوكي ماروتي الهاتشباك موديل 2011

سعر سيارة سوزوكي ماروتي الهاتشباك موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 93 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- سكودا فيليشيا الهاتشباك

تمكنت سيارة سكودا فيليشيا موديل 1997 الهاتشباك من قطع مسافة سير تصل الي 160 ألف/كم، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1300 سي سي، وتستخدم سكودا فيليشيا علبة تروس مانيوال، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سكودا فيليشيا موديل 1997 الهاتشباك

يبلغ سعر سيارة سكودا فيليشيا موديل 1997 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري 94 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- سمارت نوبل

تنتمي سيارة سمارت نوبل موديل 2008 الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتمتلك محرك سعة 1300 سي سي، وتستخدم نوبل ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 53 ألف/كم، وبها دهانات خارجية، ورخصة سارية .

سمارت نوبل موديل 2008 الهاتشباك 

تأتي سيارة سمارت نوبل موديل 2008 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 85 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

5- هيونداي اتوس الهاتشباك 

تحصل سيارة هيونداي اتوس موديل 1998 الهاتشباك علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي اتوس الهاتشباك موديل 1998


تتوافر سيارة  هيونداي اتوس الهاتشباك موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 83 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فولكس فاجن بوينتر الهاتشباك سوزوكي ماروتي سكودا فيليشيا الهاتشباك سمارت نوبل هيونداي اتوس الهاتشباك

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