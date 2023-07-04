سوزوكي ارتيجا العائلية تباع بهذه الأسعار| صور

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة الكثير من فئات السيارات المختلفة، حيث يتنافس مصنعي السيارات من التواجد بقوة داخل سوق السيارات المصري، باعتباره أهم أسواق المنطقة، وبالتالي يتواجد به العديد من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين المصرين سواء كانت سيدان، أو هاتشباك، أو SUV عائلية.

سوزوكي ارتيجا الـ SUV العائلية موديل 2022

سوزوكي ارتيجا الـ SUV العائلية موديل 2022

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا العائلية موديل 2022 داخل السوق المحلي المصري، حيث تنتمي ارتيجا الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات :

سوزوكي ارتيجا الـ SUV العائلية موديل 2022

- مواصفات سوزوكي ارتيجا العائلية

زودت سيارة سوزوكي ارتيجا الـ SUV بالعديد من المميزات الحديثة منها، تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية، ونظام فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، ويمكن أيضا تشغيل المحرك بضغطة زر، وAUX و USB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الكتروني للفرامل EBD، وحساسات للركن، وكاميرا للمساعدة على الركن، وبلوتوث، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، وإنذار ضد السرقة، وباور ستيرنج، وريموت كنترول .

- محرك ارتيجا الـ SUV

مقصورة سوزوكي ارتيجا الـ SUV العائلية موديل 2022

تنتج سيارة سوزوكي ارتيجا الـ SUV العائلية موديل 2022 عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتمتلك سوزوكي ارتيجا الـ SUV ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، ويصل سعة محركها الي 1500 سي سي، وتخرج قوة 104 حصان، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.5 ثانية .

- سعر ارتيجا العائلية الجديدة

سوزوكي ارتيجا الـ SUV العائلية موديل 2022

تتوافر سيارة سوزوكي ارتيجا الـ SUV العائلية موديل 2022 بسوق السيارات المصري بسعر 829 ألف جنيه ، للفئة الوحيدة المتوافرة داخل مصر .