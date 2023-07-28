فولكس فاجن تكشف عن تحسن مبيعات سياراتها الكهربائية

تحسنت مبيعات فولكس فاجن للسيارات الكهربائية بالكامل إلى ما يقرب من 95000 في الربع الثاني من عام 2023.

أفادت شركة سيارات الركاب فولكس فاجن أن مبيعات سياراتها العالمية خلال الربع الثاني من عام 2023 بلغت 1,203,200 ، بزيادة 13% عن العام الماضي، بلغ الحجم الإجمالي في النصف الأول من العام 2,224,700 (بزيادة 7.2% على أساس سنوي).

زادت مبيعات سيارات فولكس فاجن الكهربائية بالكامل بشكل أسرع ، حيث وصلت إلى ما يقرب من 94.800 وحدة في الربع الثاني، ما يقرب من 52% أكثر من العام الماضي. هذا ليس رقماً قياسياً ، لكنه ثالث أفضل نتيجة ربع سنوية حتى الآن (خلف 95300 في الربع الرابع 2021 و 118000 في الربع الرابع 2022). وبلغت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات 7.9٪ (مقارنة بـ 5.9٪ في الربع الثاني من عام 2022).

في تقرير منفصل، سنلقي نظرة قريبًا أيضًا على مبيعات مجموعة فولكس فاجن BEV وبعض العلامات التجارية الأخرى داخل المجموعة.

على الرغم من معدل النمو الجيد، لا يبدو أن مبيعات فولكس فاجن الكهربائية هي حيث كان متوقعًا في البداية، ومع ذلك هناك فرصة كبيرة لاستمرار النمو ، بل ومن المحتمل أن يتسارع ، وسنرى بعض السجلات الفصلية الجديدة في وقت لاحق من هذا العام.

من حيث الطرز ، استمر الثنائي ID.4 / ID.5 في أن يكون الأكثر شعبية (59300 وحدة في الربع الأخير) ، يليه فولكس فاجن ID.3 (26200)، تمثل موديلات فولكس فاجن الأخرى جزءًا صغيرًا فقط (أقل من 10 بالمائة).

مبيعات فولكس فاجن سيارات الركاب BEV في الربع الثاني من عام 2023:

فولكس فاجن:ID.4 / ID.5 عدد 59300 سيارة

فولكس فاجن: ID 3 عدد 26200 سيارة

موديلات أخرى: عدد 9,300 سيارة

الإجمالي: 94.800 (بزيادة 52٪ على أساس سنوي) و 7.9٪

بما في ذلك ID.4 عدد 6,690 (بزيادة 303٪) في الولايات المتحدة

خلال النصف الأول من العام ، باعت علامة فولكس فاجن ما يقرب من 165000 سيارة كهربائية بالكامل على مستوى العالم، وهذا يمثل زيادة بنسبة 42% عن العام الماضي و 7.4 % من الحجم الإجمالي.