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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسلم وأصله من التتار .. من هو وزير دفاع أوكرانيا الجديد؟

أميروف
أميروف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، أمس الأحد،  وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، داعيا إلى "نهج جديد" في الوزارة، وذلك بعد عام ونصف عام من الحرب، وفي خطوة أثارت تساؤلات عن الوزير الجديد رستم أميروف.

وقال زيلينسكي في بيانه بالفيديو الذي أعلن فيه عن الاستبدال يوم الأحد، إنه سيتم استدعاء النواب للتصويت على ترشيح أميروف هذا الأسبوع. وقال إن البرلمان "يعرف هذا الشخص جيدا والسيد أميروف لا يحتاج إلى أي مقدمات إضافية".

يُعدّ رستم أميروف المسلم قياديًا في مجتمع التتار بشبه جزيرة القرم، وقد سبق أن قام بدور رئيسي، ممثلاً لأوكرانيا في محادثات عالية الأهمية مع روسيا.

ولد أميروف في أوزبكستان السوفياتية، البلد الذي تم نفي عائلته إليه تحت حكم السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفييتي الأسبق جوزيف ستالين، وعاد إلى شبه جزيرة القرم في أوكرانيا عندما كان طفلا بعدما سُمح للتتار بالعودة إلى هناك في الثمانينيات والتسعينيات.

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بدأ أميروف العمل في مجال الاتصالات في عام 2004، وانتخب عضوا في البرلمان عام 2019، وشغل منصب الرئيس المشارك لمنصة القرم، وهي جهد دبلوماسي دولي يهدف إلى استعادة أوكرانيا شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014. وعمل لسنوات مستشارا للزعيم التاريخي لتتار القرم مصطفى دزيميليف.

وانتزعت روسيا السيطرة على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، وأجرت استفتاء على الضم الذي أدانته أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون، ووصفوه بأنه غير شرعي.

وقاطع مجتمع التتار، الذي يمثل 12-15% من سكان شبه جزيرة القرم البالغ عددهم مليوني نسمة، التصويت إلى حد كبير. ثم حظرت موسكو المجلس التقليدي لأقلية التتار المسلمة، معلنة أنه منظمة متطرفة، وسجنت أفرادا من الطائفة منذ ذلك الحين.

وفي سبتمبر من العام الماضي، تم تعيين أميروف رئيسا لصندوق ممتلكات الدولة، وهو دور صعب بشكل خاص في أوكرانيا حيث ابتليت عملية الخصخصة بالفساد.

 

زيلينسكي الرئيس الأوكراني زيلينسكي الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ريزنيكوف أولكسي ريزنيكوف أميروف رستم أميروف

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