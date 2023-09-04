صواريخ توروس .. اتهامات للمستشار الألماني بمنع وصولها إلى أوكرانيا.. فما السبب؟

زعمت نائبة برلمانية في برلين ، أن المستشار الألماني أولاف شولتز، يصر على منع تسليم أوكرانيا، لصواريخ توروس بعيدة المدى، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

كانت أوكرانيا تطلب منذ أشهر صواريخ كروز سويدية/ألمانية الصنع يصل مداها إلى 500 كيلومتر، أو 311 ميلا. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي قرار في برلين بشأن السماح بتوريدها إلى كييف.

واليوم الاثنين، ألقت رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاج (البرلمان) والحزب الديمقراطي الحر الألماني (عضو في الائتلاف الحاكم) ماري أجنيس ستراك زيمرمان، باللوم على شولتز في التأخير.

وكتبت على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، إن شولتز يمنع هذا القرار داخل الائتلاف.

ذكرت ″ما الذي ينتظره المستشار الألماني؟..هو وحده الذي يعرقل هذا القرار داخل الائتلاف".

وكتبت: ”هذا أمر غير مسؤول”، دون تقديم دليل على ادعائها.

وكان مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك من بين المسؤولين الأوكرانيين الذين حثوا حلفاء كييف على تزويدها بمزيد من الصواريخ طويلة المدى. وانتقد بطء اتخاذ القرار بين الحلفاء، وقال لصحيفة بيلد إن برلين بحاجة إلى اتخاذ ”القرارات بشكل أسرع وأكثر حسما”.

وسعت أوكرانيا إلى طمأنة شركائها بأن مثل هذه الصواريخ لن تستخدم لضرب الأراضي الروسية نفسها. وتعرضت ألمانيا لانتقادات في السابق بسبب بطء اتخاذ القرار بشأن تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد.

وتتخوف ألمانيا من رد فعل روسيا إذا ما زودت أوكرانيا بهذه الصواريخ.