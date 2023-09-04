المستشار الألماني يحرم أوكرانيا من الصواريخ بعيدة المدى

زعمت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، ماري أجنيس ستراك زيمرمان، أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، يمنع تسليم الصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وتطالب كييف برلين بتزويدها بصواريخ توروس منذ أشهر، على الرغم من أن الحكومة الألمانية مترددة حتى الآن في القيام بذلك.

وعلقت ستراك زيمرمان عبر منصة “إكس”، على مقال نشرته صحيفة “بيلد”، أشار إلى أن الائتلاف الألماني الحاكم رفض الاستجابة لدعوات أوكرانيا للحصول على أسلحة أكثر تقدمًا.

وكتبت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني: “في الوقت الحالي لا يريد تسليم برج الثور. لكن في الوقت الحالي لا يزال الناس يموتون في أوكرانيا”.

وأضافت: “بحق الله، ماذا ينتظر المستشار؟”، مدعية أن شولتس “وحده يعرقل هذا القرار داخل الائتلاف”، واصفا موقفه بـ”غير المسؤول”.

وكان ت ستراك زيمرمان، ترد على مقال نشر أمس الأحد وصاغه نائب رئيس تحرير صحيفة بيلد، بول رونزايمر.

وزعم رونزايمر، أن مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي يعتقد أن المستشار شولتس هو العائق الوحيد أمام تسليم صواريخ كروز.

وزعمت صحيفة “بيلد” أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ووزير المالية كريستيان ليندنر يؤيدان التسليم المحتمل للصواريخ وقد نقلا موقفهما بشكل خاص إلى المسؤولين في كييف.