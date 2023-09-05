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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس الاتفاق بين فيتوريا وكولر لإعادة لاعبي الأهلي من معسكر المنتخب

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر، تفاصيل الحديث الذي دار بين البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل استعادة لاعبي الفريق عقب مباراة المنتخب الأولى أمام إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

وأكد زاهر في تصريحات عبر برنامج ملعب أون تايم، أن رباعي الأهلي المنضم للمنتخب سيلعب مباراة مصر وإثيوبيا ثم يعود للأهلي؛ بعد حديث فيتوريا وكولر، ولكن بشرط وحيد.

وأوضح زاهر، أن فيتوريا أكد لكولر أن اللاعبين سيعودون للأهلي، إلا أنه قد يحتاج لاعبًا أو أكثر؛ من أجل الاستمرار مع الفريق، طبقًا للظروف المحيطة للمنتخب.

واختتم زاهر حديثه، مؤكدًا أن مدرب المنتخب يتخوف من حدوث أي طارئ في هذه الفترة أو أي إصابة، ويرغب في تأمين نفسه ضد أي ظروف، موضحًا أن وعد فيتوريا ليس نهائيًا، وأن الظروف المحيطة هي ما تحسم الأمر.

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