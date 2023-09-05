محمد سلطان: مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية فرصة ذهبية للمشاركة الدولية

صرح المخرج محمد عبد القادر سلطان، أن مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية في دورته 25 فرصة ذهبية للمشاركة الدولية، لافتا إلي أن المهرجان يعد من أهم الملتقيات الدولية التي تجمع شباب الفنانين والمبدعين المهتمين بصناعة السينما التسجيلية والروائية القصيرة.



وأضاف المخرج محمد عبد القادر سلطان: هذا اللون السينمائي يتمتع بمرونة الجمع بين مواد أرشيفية ومشاهد تمثيلية، وحضور المخرج بطلاً، موجهاً ومقاتلاً أحياناً وامتدت الجسور بفضل مهرجانات تسجيلية ومخرجين يؤمنون بجماليات السينما التسجيلية، ولا يرونها خطوة إلى الأفلام الروائية، موضحا أن حضور مهرجان الإسماعيلية يستدعي عندي، بشكل شخصي حماسة استمرت سنين.



وأضاف المخرج محمد سلطان، أنه تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا موعد إقامة الدورة ال ٢٥ للمهرجان في الفترة من ٢٨ فبراير حتي ٥ مارس ٢٠٢٤.

ومن المقرر الإعلان قريبآ عن بدء إستقبال الأفلام للمشاركة بالمسابقات المختلفة داخل المهرجان.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما، ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١.