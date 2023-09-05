قادر على تدمير فرنسا بالكامل.. “الشيطان” الروسي يثير ذعر أمريكا

قال الإعلامي الأمريكي، كلايتون موريس، إن الصواريخ النووية الروسية من طراز "سارمات" يمكنه تدمير منطقة بحجم فرنسا.

وأضاف موريس، أن "روسيا لا تخادع، لقد رفعت ترسانتها النووية إلى أعلى مستويات الاستعداد القتالي... يمكن لصاروخ واحد فقط من "سارمات" تدمير منطقة تتناسب مع مساحة فرنسا".

وأشار إلي أنه “ليس من قبيل الصدفة أن يطلق عليه حلف شمال الأطلسي اسم “الشيطان-2” فهو يمتلك المدى الأطول حتى الآن. ولا يمكن إسقاطه”.

وأوضح أن “صواريخ "سارمات" تتمتع بأعلى الخصائص التكتيكية والفنية وقادر على التغلب على جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحديثة”.

وأضاف: "بعبارة أخرى، لا شيء يمكن أن يوقفها أو حتى يقترب منها. حقا، لماذا لا نستمر في مداعبة الدب".