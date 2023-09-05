أحمد موسى: حكومة عصام شرف "ودت البلد في الحيط"

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على حكومة الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر في أعقاب ثورة 25 يناير سنة 2011، مشيرا إلى أن هذه الحكومة أول حكومة تولت البلاد بعد ثورة يناير.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"أفشل حكومة هى حكومة عصام شرف، وفشل في كل شيء، وحكومة عصام شرف ودت البلد في حيط".

حكومة الدكتور عصام شرف

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنا انتقد الأداء وليس الأشخاص وخاصة أن أداء الحكومة كان صفر، لافتا إلى أن :"قبل تولى عصام شرف الحكومة سمعنا كلاما جميلا، وبعد لما تولى رئاسة الحكومة في مصر الدنيا فشلت منه".