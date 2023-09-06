عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| بطل فيلم Ferrari يكشف سبب منعه من قيادة سيارات فيراري ... مشهد لا يصدق لمغامر روسي

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يحتوي السوق المصري للسيارات على أنواع مختلفة من طرازات السيارات الحديثة ، وتتوافر هذه السيارات بالعديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة التي تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، واتجه المصريون إلى سوق المستعمل؛ بعد ارتفاع أسعار السيارات الحديثة موديل 2023 بشكل خرافي، وذلك الارتفاع جاء بسبب عدة أزمات شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا.

يوجد بالسوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من السيارات التي يقدمها الصانع الياباني تويوتا ، وتتميز السيارات اليابانية بقوة محركها، واعتماديتها العالية، بالإضافة إلى تصميمها العصري والجذاب، ونالت جميع إصدارات تويوتا اليابانية على مكانة لدى المصريين، وذلك لما يتوافر بها من تكنولوجيات تعمل علي راحة ركابها، وتساعدهم على التنقل بكل سهولة .

جميع أنواع السيارات الجديدة تتواجد داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، وامتلأ سوق المستعمل المصري للسيارات بهذه الإصدارات؛ بعدما شهد قطاع صناعة السيارات العالمي عدة أزمات طاحنة، نتج عنها عدم توافر سيارات جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الإصدارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير متوقع.

الصانع الصيني للسيارات يقدم بالسوق المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة، ودائما ما يبحث المصريين عن إصدارات الصانع الصيني بريليانس؛ لما يتوافر بها من تكنولوجيات متطورة، ووسائل أمان حديثة تعمل على حماية سائقها وركابها عند التعرض لأي حادث على الطريق، ومن هذه السيارات، بريليانس H530 موديل 2022 ، وتنتمي H530 الصينية إلى فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم.


المغامر الروسي يفجيني تشيبوتاريف يقوم بعمل العديد من التجارب الصعبة والمميتة؛ من أجل إظهار قدراته للمشاهدين، وظهر ذلك من خلال تقديمه للعديد من الفيديوهات التي ينفذ خلالها مغامرات صعبة وشيقة.

يلعب الممثل آدم درايفر دور مؤسس شركة فيراري التي تعمل في تصنيع السيارات، وجسد شخصية إنزو فيراري ، وذلك في فيلم جديد يسمي " Ferrari"، والذي يحكي قصة شركة صناعة السيارات العالمية فيراري.


 

رينو ميجان تويوتا كورولا تويوتا كورولا خليجي كيا سيراتو سيراتو سيدان بريليانس H530 بريليانس H530 الجديدة مغامر روسي مشهد لا يصدق فيلم Ferrari Ferrari

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

قرار عاجل من النيابة بخصوص عقار حدائق القبة المنهار| صور

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

ضربة الموسم.. العربية: الأهلي يستعد لخطف صفقة جديدة من بيراميدز الأيام المقبلة

بعد علاقتها المحرمة مع عشيقها.. حالة واحدة لإنقاذ المتهمة من الحبس|خطوات مثيرة

64 مليون مواطن| وقف جميع خدمات البطافات التموينية على موقع دعم مصر.. الأسباب والتفاصيل

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

موضوعات متعلقة

وكيل سيات فى مصر ينفي وقف التصنيع ويؤكد استمرار الإنتاج العالمي

أخبار السيارات| أرخص SUV تقدمها BMW في مصر.. سيارة كهربائية سعرها 126 ألف جنيه.. أصغر سيارة بالسوق موديل 2023

أخبار السيارات.. خطوات يجب اتباعها لشراء سيارة كهربائية مستعملة.. فورد تكرم يمنيا بعد قضاء 50 عاما في الشركة

أخبار السيارات |انخفاض أسعار السيارات في مصر "تفاصيل".. أرخص سيارة هاتشباك زيرو..5 سيارات بأقل من 150 ألف جنيه

أخبار السيارات| سوزوكي تطرح فرونكس وفيتارا خلال أيام .. ومستقبل أسعار المركبات في مصر بعد الانضمام لـ مجموعة بريكس

أخبار السيارات| سعر شيري 8 تيجو 2024 الـ SUV المجمعة محليا.. الإنتاج بمصانع فولكس فاجن بألمانيا مهدد بالتوقف لهذا السبب

أخبار السيارات| تتحكم في المناخ.. مواصفات سكودا كودياك 2024 الجديدة.. مجموعة سيارات شاه إيران محمد رضا بهلوي الملقب بـ ملك الملوك

أخبار السيارات| هيونداي إلنترا وسوناتا 2024 تنطلقان خلال ساعات بهذه الأسعار... Bao 5 الهجينة ذات الدفع الرباعي بمقدم 4200 جنيه

ترشيحاتنا

أول قرار رسمي في كارثة انهيار عقار حدائق القبة

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

دولة محورية وبوابة لإفريقيا.. ما دلالات زيارة وزير الخارجية الياباني إلى مصر؟

اتفاق بين مصر واليونان بشأن العمالة الموسمية

بسبب محمد صلاح |كبير الآثاريين يوجّه رسالة للقيادة السياسية بالدولة .. خاص

السياحة: 294 منشأة فندقية ومركز غوص ويخوت سفاري تحصد شهادات الاستدامة البيئية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

مش بيهبط.. أرخص مضاد حيوي يمتلك فوائد خارقة للجسم| اكتشفه

بسلاسل من الأموال.. نقطة عم وابنه الصغير للعروسين تلفت الانتباه

انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

فيديو

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ