أخبار السيارات| بطل فيلم Ferrari يكشف سبب منعه من قيادة سيارات فيراري ... مشهد لا يصدق لمغامر روسي

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يحتوي السوق المصري للسيارات على أنواع مختلفة من طرازات السيارات الحديثة ، وتتوافر هذه السيارات بالعديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة التي تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، واتجه المصريون إلى سوق المستعمل؛ بعد ارتفاع أسعار السيارات الحديثة موديل 2023 بشكل خرافي، وذلك الارتفاع جاء بسبب عدة أزمات شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا.

يوجد بالسوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من السيارات التي يقدمها الصانع الياباني تويوتا ، وتتميز السيارات اليابانية بقوة محركها، واعتماديتها العالية، بالإضافة إلى تصميمها العصري والجذاب، ونالت جميع إصدارات تويوتا اليابانية على مكانة لدى المصريين، وذلك لما يتوافر بها من تكنولوجيات تعمل علي راحة ركابها، وتساعدهم على التنقل بكل سهولة .

جميع أنواع السيارات الجديدة تتواجد داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، وامتلأ سوق المستعمل المصري للسيارات بهذه الإصدارات؛ بعدما شهد قطاع صناعة السيارات العالمي عدة أزمات طاحنة، نتج عنها عدم توافر سيارات جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الإصدارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير متوقع.

الصانع الصيني للسيارات يقدم بالسوق المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة، ودائما ما يبحث المصريين عن إصدارات الصانع الصيني بريليانس؛ لما يتوافر بها من تكنولوجيات متطورة، ووسائل أمان حديثة تعمل على حماية سائقها وركابها عند التعرض لأي حادث على الطريق، ومن هذه السيارات، بريليانس H530 موديل 2022 ، وتنتمي H530 الصينية إلى فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم.



المغامر الروسي يفجيني تشيبوتاريف يقوم بعمل العديد من التجارب الصعبة والمميتة؛ من أجل إظهار قدراته للمشاهدين، وظهر ذلك من خلال تقديمه للعديد من الفيديوهات التي ينفذ خلالها مغامرات صعبة وشيقة.

يلعب الممثل آدم درايفر دور مؤسس شركة فيراري التي تعمل في تصنيع السيارات، وجسد شخصية إنزو فيراري ، وذلك في فيلم جديد يسمي " Ferrari"، والذي يحكي قصة شركة صناعة السيارات العالمية فيراري.



