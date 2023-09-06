محاضر تنمية بشرية: لازم الإنسان يكون إيجابي وميقارنش نفسه بالآخرين

أكد الدكتور طاهر نصر المحاضر الدولي في التنمية البشرية، أن الحالة النفسية للإنسان هي مزيج بين المشاعر والأحلام والطموحات.

وقال طاهر نصر في حواره مع الإعلامية نهال طايل في برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" نحتاج من كل شخص أن يكون إيجابي في حياته كي يعيش حياة سعيدة".

وأضاف طاهر نصر:" لازم نطمن الشباب صغير السن بقدرتهم على تجاوز أي مشكلة او تحدي قد يواجهها ".

وتابع طاهر نصر :" البعض يقارن بين حالته وحالة الأخرين الاجتماعية وهذا أمر غير صحيح".

وأكمل طاهر نصر:" مش عيب إن الفرد يكون من أسرة بسيطة أو فقير لكن العيب المقارنة بالآخرين وتحميل الأهل بطاقة فوق طاقتهم وعلى الفرد أن يفتخر بأسرته".