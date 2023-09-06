العنف.. استشاري صحة نفسية يحذر الآباء والأمهات من أمر خطير

أكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن سلوكيات العنف تتكون داخل الإنسان منذ الصغر، مضيفا:" عندما يكبر الإنسان ويتعرض لعامل مفجر لسلوك العنف يظهر العنف".

وقال وليد هندي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز": "تربية الأبناء على الضرب والإهانة والتحقير والإيذاء النفسي يؤدي إلى ظهور سلوك العنف لدى الطفل تجاه الاخرين ".

وأضاف وليد هندي :" نقص بعض المعادن مثل الحديد في جسم الإنسان يجعل الفرد عنيفا ومن الضروري الاهتمام باتباع نظام غذائي صحي للاطفال".

ولفت وليد هندي :" لابد من تعليم الطفل مهارات التعامل مع الأزمات والإحباظ والضغط النفسي والاختلاف مع الآخرين ويجب أن تكون شخصية الطفل سليمة وليست عدوانية ".

وتابع وليد هندي :" من يصاب بسلوك العنف لا يمتلك مهارات التعامل مع الأخرين"، مضيفا:" الأزمات الاقتصادية لا تتسب في انتشار سلوكيات العنف ".