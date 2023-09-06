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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العنف.. استشاري صحة نفسية يحذر الآباء والأمهات من أمر خطير

سلوكيات العنف
سلوكيات العنف

أكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن سلوكيات العنف تتكون داخل الإنسان منذ الصغر، مضيفا:" عندما  يكبر الإنسان ويتعرض لعامل مفجر لسلوك العنف يظهر العنف".

 

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وقال وليد هندي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز": "تربية الأبناء على الضرب والإهانة والتحقير والإيذاء النفسي يؤدي إلى ظهور سلوك العنف لدى الطفل تجاه الاخرين ".

 

 وأضاف وليد هندي :" نقص بعض المعادن مثل الحديد في جسم الإنسان يجعل الفرد عنيفا ومن الضروري الاهتمام باتباع نظام غذائي صحي للاطفال".

ولفت وليد هندي :" لابد من تعليم الطفل مهارات التعامل مع الأزمات والإحباظ والضغط النفسي والاختلاف مع الآخرين ويجب أن تكون شخصية الطفل سليمة وليست عدوانية ".

وتابع وليد هندي :" من يصاب بسلوك العنف لا يمتلك مهارات التعامل مع الأخرين"، مضيفا:" الأزمات الاقتصادية لا تتسب في انتشار سلوكيات العنف ".

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