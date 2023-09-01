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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اضطراب ثنائي القطب.. أعراض المرض النفسي الأكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة

صدى البلد

كثرت الأمراض النفسية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ولكن انتشر مرض اضطراب ثنائي القطب أكثر من غيره بالأمراض النفسية وقالت الدكتورة سمر محمد اخصائى الطب النفسي ان أول أعراض اضطراب ثنائي القطب هو تغير سريع ومفاجئ في المزاج 
هو اضطراب ذو وجهين أو جانبين. جانب منه نوبات اكتئاب شديدة علي الوجه الآخر أو الجانب الآخر سعاده غير مبررة وبدون أي أسباب بشكل مفاجئ عصبية شديدة اوقات كتير واوقات تانيه هدوء تام وسلام نفسي 
 


الفرق بين اضطراب ثنائي القطب والشيزوفرينييا 
أن اضطراب ثنائي القطب اسهل علاجه ولو وجهين أو جانبين فقط جانب مكتئب والجانب الآخر النقيض تماما سعادة لا توصف ولكن مرض الفصام أو الشيزوفرنيا مجموعه شخصيات ومجموعة أساليب مختلفة لنفس الشخص في أوقات كتيره اكتر من شخصيتين  وده الفرق بينهم

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