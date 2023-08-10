ارتفاع درجات الحرارة يسبب زيادة العنف الأسري في العراق

كشفت السلطات العراقية اليوم الخميس، أن درجات الحرارة المرتفعة ساهمت في ارتفاع معدلات العنف الأسري التي تصل في بعض الأحيان إلى القتل.

وقال مدير الشرطة المجتمعية في العراق العميد غالب العطية، إن حالات العنف الأسري تزداد طرديا مع ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن "الشرطة المجتمعية لها دور مهم في الحد من حالات التعنيف الأسري والمجتمعي المتزايدة".

وأضاف: "رصدنا زيادة في حالات التعنيف في الأجواء الحارة، وفي فصل الصيف أكثر من باقي فصول السنة، سجلنا حالات تعنيف النساء للأطفال ومنها زوجة الأب"، وفقا لما أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وتابع المسئول العراقي القول بأن "هذه الحالة تحتاج إلى دراسة واتخاذ إجراءات للتوعية بين المتزوجين والشباب المقبلين على الزواج"، موضحا أن "التوعية تكون توعية بالحياة الجدية وتكوين عائلة إضافة إلى الرصد، كما تم الاتفاق مع وزارة التربية لمراقبة التلاميذ والطلاب".

وذكر العطية: "تصل حالات التعنيف إلى المدارس من خلال المعلمين، ونحن نثقف المواطنين للحد من هذه الظاهرة من خلال الاجتماع مع أولياء الأمور والحضور في الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني".