عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كورولا وتيبو.. مقارنة بين أشهر سيارتين في مصر بالأسعار

اسعار تويوتا كورولا
اسعار تويوتا كورولا وفيات تيبو

تويوتا كورولا وفيات تيبو، من أشهر السيارات المقدمة داخل السوق المصري، والتي تحظى بإقبال كبير بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى العديد من المقاومات، على الرغم من ارتفاع أسعارهم بشكل كبير وخروجهم من دائرة السيارات الاقتصادية.

فرصة كبيرة.. أرخص سيارة هاتشباك زيرو في مصر

أرخص سيارة كيا "زيرو" في مصر .. صور

أرخص سيارة زيرو تحمل شعار "اوبل" في مصر .. موديل 2024

أرخص سيارة شيفروليه زيرو في مصر .. صور

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للنسختين تويوتا كورولا وفيات تيبو بالسوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتهم الفنية. 

تويوتا كورولا 2023 

القدرات الفنية للسيارة تويوتا كورولا 2023 

 

  • محرك 1600 سي سي.
  • 4 سلندر.
  • قوة 120 حصان.
  • عزم دوران 154 نيوتن/متر.
  • ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.
  • نوع الجر أمامي.
فيات تيبو 2023 

القدرات الفنية للسيارة فيات تيبو 2023 

 

  • محرك 4 سلندر.
  • 1600 سي سي.
  • قوة اجمالية 110 حصان.
  • 152 نيوتن/متر من عزم الدوران.
  • ناقل حركة أوتوماتيك.
  • 6 سرعات.
  • تقنية الدفع الامامي.
تويوتا كورولا 2023 

تسارع السيارة فيات تيوتا كورولا وفيات تيبو 2023

 

يمكن للسيارة تويوتا كورولا أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولا لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 189 كيلومتر في الساعة.

 

وتتسارع السيارة فيات تيبو من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 11.2 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 192 كيلومتر في الساعة.

فيات تيبو 2023 

الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 في مصر 

 

يتراوح السعر الرسمي للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بين 875 ألف جنيه ومليون 34 ألف جنيه، دون حساب قيمة الاوفر برايس التي يفرضها بعض المعارض مقابل التسليم الفوري، والتي تتراوح بين 350 و500 ألف جنيه.

 

الاسعار الرسمية للسيارة فيات تيبو موديل 2023 في مصر 

 

تتراوح الأسعار الرسمية للسيارة بين 825 و975 ألف جنيه، دون حساب سعر الاتوفر برايس الغير رسمي، والذي يصل إلى 300 الف جنيه لبعض الفئات.

كورولا تيبو تويوتا فيات اسعار تويوتا كورولا موديل 2023 اسعار فيات تيبو موديل 2023 أسعار تويوتا كورولا اسعار فيات تيبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

تركت بخزينة النادي نصف مليار جنيه|مرتضى منصور يوجّه رسالة لجماهير الزمالك والشعب المصري

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

فئة المليون.. سعر بيجو 3008 موديل 2023 في مصر

حافظ على عربيتك.. أفضل 5 نصائح لقائدي السيارات

فولكس فاجن تستعد لاطلاق النسخة "باسات" 2024 في هذا الموعد .. تفاصيل

أسرع سيارة من لامبورجيني في السوق السعودي موديل 2023 .. صور

سعر مرسيدس C200 موديل 2023 في مصر .. صور

بالاسعار.. 5 سيارات SUV رياضية الأكثر مبيعًا في 2023 |صور

سعرها 126 الف جنيه .. ارخص سيارة كهربائية "XIAOMA" الجديدة |صور

5 سيارات زيرو في السوق المصري تبدأ من نص مليون جنيه .. صور

ترشيحاتنا

وزير الصحة والسكان يتفقد جناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

من الأمام والخلف| تقرير الفحص الفني لـ 20 مقطع فيديو لصيدلي مدينة نصر

الحوار الوطني.. هشام الجخ محذرا: كارثة تواجه عيالنا ونطالب بتدخل الجهات السيادية

آخر مهلة للمنشآت السياحية لسداد مديونياتها للكهرباء

مينفعش أساوي خريج الكونسرفتوار بالمؤديين.. عمرو مصطفى يطالب بوجود نقابتين للموسيقيين

مدبولي: تنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان لتضاهي نظيراتها العالمية وتعزيز قيمتها الأثرية والتاريخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلها شياكة.. شاهد جومانا مراد بالجوبير تشعل السوشيال ميديا

طلع محترم.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة حسن شاكوش

بعائد يومي يصل لـ"9%".. حسابات التوفير بالبنوك مصدر إدخار المواطنين |تفاصيل

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها بإطلالة أنيقة | شاهد

فيديو

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ