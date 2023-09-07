كورولا وتيبو.. مقارنة بين أشهر سيارتين في مصر بالأسعار

تويوتا كورولا وفيات تيبو، من أشهر السيارات المقدمة داخل السوق المصري، والتي تحظى بإقبال كبير بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى العديد من المقاومات، على الرغم من ارتفاع أسعارهم بشكل كبير وخروجهم من دائرة السيارات الاقتصادية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للنسختين تويوتا كورولا وفيات تيبو بالسوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتهم الفنية.

تويوتا كورولا 2023

القدرات الفنية للسيارة تويوتا كورولا 2023

محرك 1600 سي سي.

4 سلندر.

قوة 120 حصان.

عزم دوران 154 نيوتن/متر.

ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

نوع الجر أمامي.

فيات تيبو 2023

القدرات الفنية للسيارة فيات تيبو 2023

محرك 4 سلندر.

1600 سي سي.

قوة اجمالية 110 حصان.

152 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ناقل حركة أوتوماتيك.

6 سرعات.

تقنية الدفع الامامي.

تويوتا كورولا 2023

تسارع السيارة فيات تيوتا كورولا وفيات تيبو 2023

يمكن للسيارة تويوتا كورولا أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولا لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 189 كيلومتر في الساعة.

وتتسارع السيارة فيات تيبو من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 11.2 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 192 كيلومتر في الساعة.

فيات تيبو 2023

الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 في مصر

يتراوح السعر الرسمي للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بين 875 ألف جنيه ومليون 34 ألف جنيه، دون حساب قيمة الاوفر برايس التي يفرضها بعض المعارض مقابل التسليم الفوري، والتي تتراوح بين 350 و500 ألف جنيه.

الاسعار الرسمية للسيارة فيات تيبو موديل 2023 في مصر

تتراوح الأسعار الرسمية للسيارة بين 825 و975 ألف جنيه، دون حساب سعر الاتوفر برايس الغير رسمي، والذي يصل إلى 300 الف جنيه لبعض الفئات.