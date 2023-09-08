بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من المسجدين الحرام والنبوي

يؤدي المسلمون شعائر صلاة الجمعة من رحاب الحرمين الشريفين، حيث تنقل قناة القرآن الكريم السعودية شعائر صلاة الجمعة من رحاب المسجد الحرام، بينما تنقل قناة السنة النبوية شعائر صلاة الجمعة اليوم من المسجد النبوي.

شعائر صلاة الجمعة من رحاب المسجد الحرام

شعائر صلاة الجمعة من رحاب المسجد الحرام

من الذين تسقط عنهم صلاة الجمعة؟

وفي جواب سائل يقول: هل تسقط صلاة الجمعة عن أصحاب المهن والأعمال التي تتطلب طبيعة عملهم البقاء في أماكن العمل كالأطباء ورجال الشرطة والدفاع المدني وغيرهم ؟، قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، في برنامج دقيقة فقهية، إن إقامة الجمعة واجبة على كل إنسان ذكر بالغ مقيم في بلده، ليس به عذر من خوف أو مرض يخشى تأخير شفائه .

وتابع : ذكر الفقهاء أن من بين هذه الأعذار الخوف على الأرواح والممتلكات ، ويدخل في ذلك العمال والموظفون الذين تقتضي طبيعة عملهم عدم ترك أماكنهم خالية دون وجود أحد .

وشدد: أنه ما دام يستلزم نظام العمل وجود مناوبات من أصحاب هذه المهن في وقت الجمعة، وكان في أدائهم للجمعة إخلال بالأرواح والممتلكات ولو حُكْمًا أو ظنًّا، فلا حرج عليهم في عدم الذهاب إلى صلاة الجمعة على أن يصلوا بدلًا منها ظهرًا، ونوصي المسؤولين أو أصحاب العمل بتدوير النوبات بين القائمين على تلك الخدمات كلما أمكن ، بحيث لا تفوت على الفرد منهم ثلاثُ جُمُعاتٍ خروجًا من النهي الوارد في ذلك .

آداب دخول المسجد يوم الجمعة

وفي بيان آداب دخول المسجد لأداء صلاة الجمعة، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، أن من الآداب ألا يتخطى المسلمُ رقابَ الناس، ويتجاوز صفوفهم، بل يصلي ركعتي تحية المسجد، ويجلس حيث انتهى به المقام، ويستمع الذكر، دون إيذاء لأحد أو مُزاحمة.

فقد جاءَ رجلٌ يتخطَّى رقابَ النَّاسِ يومَ الجمعةِ، وسيدنا النَّبيُّ ﷺ يخطبُ، فقالَ لَهُ ﷺ: «اجلِسْ فقد آذيتَ». [أخرجه أبو داود]