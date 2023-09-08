سجدة الفرح و“خراب البيوت”| طليقة حسن شاكوش تثير الجدل باعتذار.. وهذه قصة “خناقة” فرح شعبان

أثارت ريم طارق، طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، الجدل عقب اعتذارها لطليقها حسن شاكوش في فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ووصفه بـ "راجل محترم".

وقامت ريم طارق بفتح النيران علي الإعلامية والبلوجر فرح شعبان، عقب تعليق فرح شعبان علي فيديو اعتذار ريم طارق لطليقها حسن شاكوش في برنامجها، لتهاجم ريم طارق فرح شعبان في فيديو خاص بها ولكن سرعان ما تحذفه من موقعها الشخصي "انستجرام".

اعتذار ريم طارق

وفي البداية اعتذرت ريم طارق في الفيديو إلي حسن شاكوش، قائلة: "الحمدلله اخدت كل حقوقي الشرعية من حسن، والحمدلله إني طلعت كويسة، وهو كمان شخص كويس، وراجل محترم".

وتابعت طليقة حسن شاكوش: "كل اللي حصل ده كان سوء تفاهم وتدخل أكتر من طرف، وأي حد سيرته جت في الموضوع سواء من أهله أو من أهلي أو مامته فحقهم على رأسي وكل شئ قسمة ونصيب".

اعتذار ريم طارق

رد حسن شاكوش علي اعتذار طليقته

ورد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، علي اعتذار طليقته ريم طارق في فيديو خاص به عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال شاكوش: "أنا أولا بشكرك يا ريم على كلمة الحق اللي قولتيها في حقي دلوقتي وذكرتي إنك مشوفتيش مني غير الخير".

وعقب شاكوش: "قابل اعتذارك علي ما صدر منك وانا مكنش ليا أي رد فعل قدام الناس ومش من تربيتي إني أشهر بي بنات الناس، حتى لو رد على كلام يجرحني أو إساءه ليا، مع أن ده كان مأثر عليا نفسيًا وعلى أهلي وكل اللي حوليا وقابل اعتذارك، وعفا الله عما سلف والمسامح كريم واتمنالك كل خير في حياتك واشوفك دايما بخير".

نصيحة واعتراف من ريم طارق

وقامت ريم طارق، طليقة حسن شاكوش، بالرد علي فيديو طليقها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ووجهت رسالة إلي متابعيها عقب أزمتها مع طليقها حسن شاكوش.

وعلقت ريم طارق علي الفيديو كاتبة: "أنا كمان بتمنالك كل خير يا حسن وأكيد أحنا حبايب، وعایزه أقول حاجة للمتابعين للمشكلة بتاعتنا من الأول أن بلاش أي حد يدخل في مشاكلكم الشخصية حتي لو أقرب الناس ليكم".

وأضافت ريم طارق: "لأنهم من كتر حبهم ليكم ممكن المشكلة تزيد مش تتحل وده اللي حصل معانا أنا وحسن، يمكن لو كانت المشكلة بنا بس كانت اتحلت من بدري، وأنا كمان بشكرك يا حسن وأنت وعدت و وفيت الله الأمر من قبل ومن بعد".

ريم طارق تفتح النار علي فرح شعبان

وهاجمت ريم طارق طليقة الفنان حسن شاكوش، الإعلامية والبلوجر فرح شعبان، عقب تحدثها عن طلاق ريم طارق ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش عبر برنامجها التليفزيوني "دعوة فرح" عبر فضائية هي، لتفتح ريم طارق النيران علي فرح شعبان في لايف عبر حسابها الشخصي "انستجرام".

وقالت ريم طارق عبر اللايف: "يا فرح أحنا اتعمل ما بينا قاعدة صلح من ثلاث أيام، والراجل ادالي كل حاجتي، إنتي عاوزة إيه دلوقتي عايزة تعملي مشكلة، حابة خراب البيوت، انتي بتعملي حلقات عن الطلاق مش المفروض تفرحي من حاجة زي دي وتحترميها".

وتابعت ريم طارق: "انتي طالعة تعملي تريند علي قفايا، إنتي لحد دلوقتي عاملة فولو ليا ليه، كنتي بتكلميني في أول المشكلة ليه وعوزة تعرفي التفاصيل، عيب واتقي ربنا ومتجبيش سيرة ريم تاني".

لايف ريم طارق

طليقة حسن شاكوش تعتذر للمرة الثانية

وعقب انتشار لايف ريم طارق وهجومها علي البلوجر فرح شعبان، اعتذرت ريم طارق لفرح شعبان في الساعات القليلة الماضية، عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي انستجرام.

وكتبت ريم طارق: اللهم لك الحمد على كل حال أنا وفرح مافيش مابينا أي حاجة خصوصًا بعد ما اتكلمنا وقربنا وجهات النظر، وفعلًا تدخل الناس بيعمل مشاكل كثير ومحدش بيدفع التمن غیر أصحاب المشكلة".