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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احنا حبايب| حسن شاكوش يعلن انتهاء أزمته مع طليقته.. وريم طارق ترد

شاكوش وريم
شاكوش وريم

أعلن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن انتهاء أزمته مع طليقته ريم طارق من خلال فيديو جديد قام بنشره عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال حسن شاكوش فى الفيديو إنه أنهى جميع خلافته مع زوجته السابقة ريم طارق، مضيفا: خلاص ياجماعة أنا بعلن من خلال الفيديو ده أن مفيش خلافات بيني وبين ريم إطلاقا وأحنا حبايب.

 

شاهد الفيديو

وأضاف حسن شاكوش: الحمد الموضوع خلص على خير، لانه مكنش ينفع مهما حصل أني أقول أى كلمة ضد ريم لانها كانت فى يوم من الأيام مراتي ومكنش ينفع أجرحها بأى كلمة بس الحمد الله احنا رجعنا حبايب بدون أى مشاكل.

 

رد ريم طارق على فيديو شاكوش

من جانبها علقت ريم طارق على فيديو حسن شاكوش عبر صحفتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام قائلة:  “انا كمان بتمنالك كل خير يا حسن واكيد احنا حبايب وعايزه اقول حاجه للمتابعين للمشكلة بتاعتنا من الأول ان بلاش اي حد يدخل في مشاكلكم الشخصية حتي لو اقرب الناس ليكم”.

وتابعت: "لانهم من كتر حبهم ليكم ممكن المشكله تزيد مش تتحل وده اللي حصل معانا انا وحسن يمكن لو كانت المشكله بنا بس كانت اتحلت من بدري وانا كمان بشكرك يا حسن وانت وعدت و وفيت لله الامر من قبل ومن بعد".

 

ريم طارق تعلن انتهاء الخلافات بينها وبين شاكوش 

 

وأعلنت ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، انتهاء الخلافات التي نشبت بين الطرفين خلال الشهور الماضية. 

 

وقالت ريم طارق من خلال تصريحات تليفزيونية: الحمد لله أخدت كل حقوقي الشرعية من حسن، والحمدلله اني طلعت كويسة، وهو كمان شخص كويس، وراجل محترم، وكل اللي حصل ده كان سوء تفاهم وتدخل أكتر من طرف، وأي حد سيرته جت في الموضوع سواء من أهله أو من اهلي او مامته فحقهم على راسي وكل شئ قسمة ونصيب".

مؤدي المهرجانات حسن شاكوش حسن شاكوش ريم طارق شاكوش

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