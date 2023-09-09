اقتراب الأهلي من التعاقد مع موديست بشروط معينة| تعرف عليها

كشف محمد بركات نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، تفاصيل اقتراب الأهلي من التعاقد مع أنتوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند السابق.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " كولر رشح لإدارة الأهلي التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست، لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني".

أضاف: "محمود الخطيب رئيس النادي وافق على طلب المدير الفني رغم كبر سن اللاعب بسبب مستواه الجيد فضلا عن أن الصفقة انتقال حر، وهناك ترحيب كبير بسبب المتسوى الفني الكبير للاعب"

وواصل: "تم الاتفاق مع اللاعب على توقيعه لمدة موسمين كما تم الاتفاق على الراتب الذي سيتقضاه".

وتابع: "اللاعب يحصل على راتب مليون و500 ألف دولار في الموسم وهو نفس الراتب الذي يتقضاه علي معلول وبيرسي تاو مع الفريق".

واختتم: " يصل راتب اللاعب إلى 2 مليون دولار مشروطة بنسبة مشاركاته حال وصولها إلى 75% بالإضافة لعدد أهداف معينة والتتويج بالبطولات مع الفريق، يجري حاليا الاتفاق على تلك البنود التي تجعل راتب اللاعب يصل إلى 2 مليون دولار ومن ثم يخضع اللاعب لفحص طبي والتوقيع رسميا ".