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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لو جابوا ميسي هيطلعوا فيه عيوب.. تعليق مثير من إبراهيم سعيد على صفقة الأهلي الجديدة

صدى البلد

علق إبراهيم سعيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على المهاجم صفقة الأهلي الجديدة.

وغرد “سعيد” عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “إذا تم بالفعل بإذن الله التعاقد مع اللاعب أنطوني موديست، مع النادي الأهلي؛ هي صفقة مميزة جدا، واللاعب جودة عالية في المستوى، ويليق باسم النادي الأهلي، وإضافة كبيرة”.

وأضاف “سعيد”: “بالنسبة لعامل السن؛ كبَّروا دماغكم من الكلام اللي بيتقال؛ لأن لو الأهلي اتعاقد مع كريستيانو رونالدو أو ميسي؛ هيطلعوا فيهم كل العيوب، وبرضه مش هيعجبهم”.

وكان الأهلي قد خاض معسكرًا في النمسا لمدة 10 أيام، تخللته مباراة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، وانتهت بفوز الفريق بنتيجة 3-1.

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