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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان صيفي.. مريم الدباغ تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة

مريم الدباغ
مريم الدباغ

سحرت الفنانة مريم الدباغ، انظار متابعيها، بصورًا جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت التونسية مريم الدباغ، بإطلالة جذابة مرتدية فستان صيفي مشجر، ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها الاشقر منسدلا على كتفيها، واضعة “ميك أب” رقيق، يليق بهذه الإطلالة، مما نال إعجاب الكثير من متابعيها. 
 
يذكر أن مريم الدباغ هي ممثلة تونسية، عرفت طريق الشهرة عن طريق اهتمامها بمجال الأزياء وعالم الموضة، وعملت كمذيعة لفترة طويلة من الوقت. 

وشاركت التونسية مريم الدباغ مؤخرا في المسلسل التونسي "الجاسوس" بطولة دارين حداد، ولطيفة القفصي، ومايا تبارا، ورياض النهدي، وحمادي غوار، ولطفى العبدلي، وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج ربيع التكالي. 
 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩٠٩_٢١٢٣٢١
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IMG_٢٠٢٣٠٩٠٩_٢١٢٣٠٦
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IMG_٢٠٢٣٠٩٠٩_٢١٢٢٥٣
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٩_٢١٢٢٤٣
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٩_٢١٢٢٤٣

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