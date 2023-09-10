أقل من 100 ألف جنيه .. 5 سيارات مستعملة للبيع| صور

يبحث المواطنين المصرين من أصحاب الدخل المتوسط عن سيارات مستعملة تناسبهم ، وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز بسهولة إعادة بيعها ، وبتوافر قطع غيارها بسهولة، حيث انهم لجأوا الي سوق المستعمل بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق بسبب الأزمات التي لحقت بقطاع صناعة السيارات عالمياً .



- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات مستعملة للبيع بالسوق المصري :



1- فيات أونو موديل 2006

تعرض سيارة فيات أونو الهاتشباك للبيع باللون الأبيض، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 160 كم/ساعة ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة عام .

فيات أونو موديل 2006

سعر سيارة فيات أونو موديل 2006 في سوق السيارات المستعمل يصل الي 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- هيونداي اكسيل السيدان

تحصل قوة سيارة هيونداي اكسيل موديل 1996 من محرك سعة 1500 سي سي ، وتباع باللون البرتقالي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها علبة تروس مانيوال، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، وبها دهانات خارجية .

هيونداي اكسيل السيدان

هيونداي اكسيل موديل 1996 تعرض للبيع في سوق المستعمل المصري بسعر 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية ، وشكلها الخارجي .

3- فيات شاهين موديل 2002

تمكنت سيارة فيات شاهين من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأخضر، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وبها رخصة سارية لمدة عام، ويوجد بها دهانات خارجية .

فيات شاهين موديل 2002

يبلغ سعر فيات شاهين موديل 2002 داخل سوق المستعمل المصري 65 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وأداء محركها .

4- لادا اوكا

تنقل قوة سيارة لادا اوكا موديل 2000 الي العجلات عن طريق ناقل حركة مانيوال، وتعرض للبيع باللون النبيتي ، وبها محرك سعة 800 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل 50 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنة ونص .

لادا اوكا الهاتشباك

تتوافر سيارة لادا اوكا موديل 2000 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة ، وأداء محركها .

5- رينو كليو موديل 1994

تنتمي سيارة رينو كليو الي فئة السيارات الهاتشباك ، وتحصل علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي ، وتحتوي علي ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 الف/كم، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنة .

رينو كليو موديل 1994

تأتي سيارة رينو كليو موديل 1994 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 49 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية ، وشكلها الخارجي .