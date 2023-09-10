مقرر لجنة مبادرة علاج الأورام السرطانية: الاكتشاف المتأخر للمرض يجعل العلاج أصعب

قالت الدكتورة نرفانا حسين، مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، إن سرطان الكبد كان الأكثر انتشارا في مصر.

وأضافت الدكتورة نرفانا حسين، مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "التدخين سبب رئيسي في الإصابة بأنواع كثيرة من السرطان".

وأشارت الدكتورة نرفانا حسين، مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية،: "السمنة من عوامل الخطورة المسببة للسرطان"، موضحه: "الاكتشاف المتأخر للسرطان يجعل العلاج أصعب وتكلفته أعلى".