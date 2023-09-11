مميزات شراء سيارة مستعملة عن الجديدة حالياً.. تعرف عليها

سوق السيارات العالمي حاليا في حالة ارتباك وذلك نتيجة مروره بالعديد من الأزمات التي أثرت علي صناعة السيارات ، وعلي توافره بالأسواق ، مما جعل الكثيرين يلجؤون الي سوق السيارات المستعمل باعتباره ملاز امن الآن بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل جنوني .

مميزات شراء سيارة مستعملة عن الجديدة حالياً

مميزات شراء سيارة مستعملة عن الجديدة حالياً

بالإضافة الي أن أسعار السيارات الجديدة مازالت مرتفعة جدا ، ومن هنا يجب التفكير بإيجابية من خلال التفكير في شراء سيارة ذات مستوي أدني وأقدم في الموديل ، وذلك سيوفر علي المشتري جزئ كبير من المال، بالإضافة الي انه يجب شراء السيارة المستعملة عن طريق الكاش وليس عن طريق التقسيط .

- مميزات شراء سيارة مستعملة :

مميزات شراء سيارة مستعملة عن الجديدة حالياً

شراء السيارة المستعملة الآن اكثر موثوقية من شراء السيارات الجديدة التي ارتفع ثمنها بشكل كبير، بالإضافة الي أن سعر السيارة المستعملة ثابت واذا قمت ببيعها مرة أخري لن تفقد جزئ كبير من الأموال المدفوعة في عملية الشراء ، وذلك يجعلك تبتعد تماما عن الاقتراض من اجل شراء سيارة جديدة .

مميزات شراء سيارة مستعملة عن الجديدة حالياً



السيارات الجديدة تنخفض قيمتها بشكل كبير بعد مرور العام الأول عليها ويصل ذلك الانخفاض الي نسبة 20 % ، وتحتفظ السيارة الجديدة بقيمتها بنسبة 40 % بعد مرور 5 أعوام علي امتلاكها من الزيرو ، بالإضافة الي أن الهدف من شراء سيارة مستعملة هو التقليل من النفقات علي عكس شراء السيارة الجديدة .