فنان مصري شهير بطلا لمسلسل بريطاني يحمل اسم kaos

يشارك الممثل المصري البريطاني فادي السيد ببطولة مسلسل Kaos وهو أحدث الإنتاجات الدرامية لشبكة نتفليكس، والذي أعلنت مؤخرًا عن اقتراب موعد عرضه في بدايات 2024. وينضم المسلسل إلى قائمة أعمال فادي البريطانية بعد تجسيده شخصية فاز في الموسم الثاني من مسلسل Gangs of London.

مسلسل Kaos

مسلسل Kaos يتشارك فادي السيد بطولته مع الممثلة ديبي مازار التي تلعب دور ميدوسا ضمن الأحداث، وحلقاته من تأليف الكاتبة الإنجليزية تشارلي كوفيل صاحبة سلسلة حلقات The End of The Fucking World. ويقدم المسلسل معالجة مُعاصرة للأساطير الإغريقية، حيث نشهدها في إطار من الكوميديا السوداء لستة أشخاص يكتشفون ارتباط مصائرهم من خلال نبوءة قديمة.



فادي السيد

فادي السيد هو ممثل مصري بريطاني، ظهر في أول بطولة له من خلال فيلم My Brother the Devil، وترشح عنه لجائزة أفضل موهبة بريطانية صاعدة في مهرجان لندن السينمائي. ليشارك بعد ذلك في مجموعة من الأعمال الدولية، منها مسلسل Penny Dreadful للنجمة إيفا جرين، وClass المشتق من أحداث مسلسل المغامرات الشهير Doctor Who، ومسلسل River بطولة السويدي المعروف ستيلان سكارسجارد. كما شارك في فيلم A Private War بطولة روزاموند بايك وإخراج ماثيو هينمان، بالإضافة إلى الفيلم الدنماركي Daniel مع المخرج نيلز أردين أوبلف، كما شارك فادي مؤخرًا في مسلسلي Baghdad Central وLittle Birds، كما تألق بشخصية فاز في مسلسل Gangs of London الذي عُرض خلال 2022.