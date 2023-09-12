السيارت معلقة بين الأشجار.. فيديو مرعب بعد ضرب العاصفة دانيال ليبيا

كشف مقطع فيديو قصير متداول عبر تطبيق “إكس”، اليوم الثلاثاء، عن مشاهد مروعة نتيجة ضرب العاصفة دانيال ليبيا.

أظهر مقطع الفيديو مروع عشرات السيارات المحطمة معلقة بين الأشجار وعليها وأيضا على جانب الطرقات المؤدية إليها في ليبيا.

علق ناشر الفيديو الأصلي بشأن آثار العاصفة دانيال عليه قائلا: “السيارات معلقة بين الأشجار سبحان الله العظيم و هذا يدل على قوة السيول”.

آثار متداولة للعاصفة دانيال في ليبيا

العاصفة دانيال

يذكر أن الناطق باسم هيئة الإسعاف والطوارئ الليبية، أسامة علي، أعلن منذ قليل أن عدد ضحايا العاصفة "دانيال" التي ضربت مدن شرق ليبيا منذ يوم الأحد قادمة من البحر المتوسط، بلغ 25 قتيلا في مدينة البيضاء.

وأضاف وفقا للقاهرة الإخبارية أن هناك مفقودون بالإضافة إلى 7 قتلى ونحو 20 مفقودا في مدينة سوسة التي دمرتها العاصفة تماما، منهبا: “ليبيا ليست مستعدة لمواجهة مثل هذه الكوارث”.