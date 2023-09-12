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أخبار العالم

اللواء خالد المحجوب: الوضع في ليبيا كارثي.. ومدينة درنة غرقت وانهارت سدودها| خاص

اللواء خالد المحجوب
اللواء خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوية بالجيش الليبي

شهدت عدد من المدن الليبية في الساعات الأخيرة الماضية، سيولا وأمطارا غزيرة غير مسبوقة على الدولة الليبية؛ وذلك بعد أن ضربتها العاصفة  دانيال وتسببت في جرف مئات المنازل، وغرق عدد من المدن الليبية، أبرزها مدينة درنة، وعدد من المناطق في شرق ليبيا.

وخلفت العاصفة، العديد من الضحايا، ووصل عددهم إلى أكثر من 2000 شخص، كما انهارت مئات المنازل إثر السيول الهائلة التي تشهدها ليبيا في الوقت الحالي.

وفي هذا السياق، صرح اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوية في الجيش الليبي الوطني لـ“صدى البلد”، بأن السيول التي ضربت ليبيا تأثيرها أكثر بشكل هائل على عدد من المدن والمحافظات الليبية، وتسببت في أضرار مدمرة للغاية.

 اللواء  خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوية بالجيش الليبي الوطني 
 

وأضاف “ المحجوب”، أن الامطار والسيول الهائلة تسببت في هدم سد مدينة درنة، كما أغرقت المدينة الليبية ومناطق كثيرة تجاه الشرق، لافتا إلى أن تلك السيول أدت إلى أضرار غير مسبوقة في ليبيا.

وأوضح اللواء خالد المحجوب، أن البنية التحتية بالمدن التي ضربتها السيول والأمطار، لم تصمد أمام قوة السيول المدمرة؛ لتغرق مدينة درنة، وتتدمر بنيتها التحتية بشكل شبه كامل.

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وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي الوطني، إلى أنه لم يكن أحد يتوقع أن مستوى السيول سيصل إلى هذا الحد من الدمار، ويخلف الكثير من الخسائر في الأرواح والمنازل والبنية التحتية.

وأوضح اللواء خالد المحجوب، أنه على الرغم من التنبيهات والتحذيرات التي تم تلقيها في الفترة الماضية؛ ولكن الوضع كان فوق تصور أي شخص، وبات الوضع كارثيا.

جدير بالذكر، أن العاصفة دانيال أدت إلى سقوط أمطار غزيرة وعواصف رعدية مع سرعات للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار خلال الساعات الماضية في ليبيا.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قال، أمس الإثنين، إن ليبيا تتعرض لأول مرة لمثل هذه الظروف الجوية.

وأضاف المسماري، أنه “تم تسجيل أكثر من 2000 قتيل في مدينة درنة نتيجة الفيضانات”، موضحا أن “كافة الطرق المؤدية إلى المناطق المنكوبة جراء الفيضانات "مقطوعة" بسبب الظروف الجوية”

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