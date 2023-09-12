يحارب العدوى.. نوع تسالي خارق في تقوية المناعة

في ظل انتشار التقلبات الجوية يرغب كثيرون في معرفة طرق تقوية المناعة بشكل طبيعي وسهل.



ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك فإن اللب المستخرج من عباد الشمس والمعروف باللب البلدى أو السوري يقوي المناعة بشكل كبير.

يعد اللب المستخرج من عباد الشمس مصدرًا جيدًا لفيتامين E، وهو مضاد معروف للعدوى ويمنع أمراض عديدة.

يحتوي اللب البلدي أو السوري على فيتامين السيلينيوم، والذي تظهر الأبحاث أنه يمكن أن يساعد جهاز المناعة لديك بطريقتين.

أولهما أن اللب البلدي يحفز عمل المناعة عندما يكون هناك خطر يهدد الجسم

ثانيهما أن محتويات اللب السوري يخبر جهاز المناعة متى يتباطأ ويقل نشاطه مما يحمي الجسم من الالتهابات المزمنة.

