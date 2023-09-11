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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تقنيات الاسترخاء.. اعرف طرق علاج ضيق التنفس

صدى البلد

يعد ضيق التنفس من أكثر المشكلات الخطيرة التي يمكن أن تودي بحياة الإنسان إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح وسريع.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم طريقة علاج ضيق التنفس وتعتمد كيفية علاج ضيق التنفس على سببه. إذا كانت لديك حالة طبية كامنة، فستحتاج إلى معالجتها حتى تتحسن الأعراض.

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تشمل العلاجات التي يمكن أن تحسن تنفسك ما يلي:

تمرين :يمكن للتمرين أن يقوي قلبك ورئتيك حتى لا يضطروا إلى العمل بجهد كبير.
تقنيات الاسترخاء :يمكن  أن توفر لك تقنيات الاسترخاء وتمارين التنفس حلا عاجلا ل ضيق التنفس. 
يمكن أن تساعد هذه الأدوية في علاج ضيق التنفس الناتج عن حالات التنفس الأساسية، بالإضافة إلى القلق.
دواء :يمكن للأدوية المستنشقة التي تسمى موسعات الشعب الهوائية أن تريح المسالك الهوائية وتوصف لعلاج الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

يمكن أن تساعد الأدوية التي تخفف الألم أو القلق في علاج ضيق التنفس.
العلاج بالأكسجين :سيصف لك الطبيب أكسجينًا إضافيًا إذا كان مستوى الأكسجين في الدم منخفضًا جدًا ويتم توصيله من خلال قناع أو أنبوب في أنفك.

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