في يومهم العالمي .. المصريين الأحرار يجدد التزامه بتمكين الشباب كقاطرة للتنمية

وجّه حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، أصدق التهاني لشباب مصر والعالم بمناسبة اليوم العالمي للشباب، مؤكدًا إيمانه الراسخ بدورهم المحوري كقوة دافعة للتغيير والتقدم، وثروة وطنية تمثل الطاقة المتجددة لبناء الحاضر وصناعة المستقبل.

وأوضح الحزب في بيان صحفي، أن استثمار طاقات الشباب وإبداعاتهم هو الركيزة الأساسية لبناء "الجمهورية الجديدة"، عبر توفير بيئة داعمة تمكّنهم من الإسهام الفاعل في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال الدكتور عصام خليل: "تمكين الشباب ليس مجرد شعار نرفعه، بل هو استراتيجية عمل نلتزم بها، من خلال برامج التدريب والتأهيل، وإتاحة فرص المشاركة في صناعة القرار، وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات واقعية تخدم المجتمع وتنهض بالوطن."

وأكد الحزب استمراره في دعم ريادة الأعمال عبر مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب، وتعزيز دورهم في العمل العام من خلال إشراكهم في هياكل الحزب وفعالياته، إلى جانب تطوير مهاراتهم بالتعاون مع المؤسسات التعليمية لتقديم برامج تدريبية تواكب متطلبات سوق العمل.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الحزب سيواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شباب مصر، وفاءً لتضحيات الأجيال السابقة وطموحات الأجيال القادمة، من أجل مستقبل يليق بمصر التي نحلم بها جميعًا.