"المصريين الأحرار" ناعيًا الدكتور علي المصيلحي: فقدنا قامة وطنية ورمزًا للعطاء

ينعى حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، وباسم جميع قياداته وأعضائه، وفاة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، الذي رحل بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والعمل المخلص.

وأكد الحزب في بيان صحفي، أن الفقيد كان قامة وطنية وشخصية مرموقة، ترك بصمة واضحة في العمل البرلماني والحكومي، خاصة في ملف الأمن الغذائي، حيث قاد وزارة التموين بكفاءة واقتدار، وساهم في توفير السلع الأساسية للمواطنين وإدارة ملفات تمس حياة كل بيت مصري.

وتقدم الحزب بخالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه وللشعب المصري كافة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.