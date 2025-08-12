الدولة فقدت أحد رجالها المخلصين .. محافظ الجيزة ينعى علي المصيلحي

نعى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ببالغ الحزن والأسى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق الذي وافته المنية بعد رحلة حافلة بالعطاء والإنجازات في خدمة الوطن.

وأشاد محافظ الجيزة بمسيرة الفقيد التي تميزت بالإخلاص والتفاني في أداء واجبه مؤكدًا أن الدولة فقدت أحد رجالها المخلصين الذين أسهموا بجهود كبيرة في تطوير قطاع التموين وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأعرب المحافظ عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل الكريم داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.