رئيس جامعة دمنهور ينعي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق

نعى الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، بعد مسيرة حافلة بالجهد والعطاء.

وأكد "ترابيس" أن الراحل الكريم كان رجل دولة مخلصاً، وصاحب تاريخ حافل فى العمل التنفيذي بمختلف المناصب القيادية التي تقلدها، فكان نموذجا مشرفا للمسئول الجاد، المحب لوطنه، والمخلص لقضايا أمته، والذي أثبت كفاءة واضحة في مختلف الأزمات والتحديات التي مرت بنا في السنوات الأخيرة، خاصة خلال جائحة كورونا والتي حققت خلالها وزارة التموين بقيادته كفاءة منقطعة النظير في التخطيط والإدارة والمواجهة.

وأكد "ترابيس" أننا فقدنا اليوم قامة تاريخية ووطنية نادرة، وشخصية تركت بصمات راسخة في ذاكرة العمل العام وحب الوطن، بما قدمه من إنجازات وإسهامات، تمثل نموذجا فريدا للإخلاص والالتزام والوفاء للوطن.

وتقدم رئيس جامعة دمنهور بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.