وزير سابق: الإخوان يخدمون في الجيش والشرطة الإسرائيلية

أكد الكاتب الصحفي حلمي النمنم ووزير الثقافة الأسبق، أن ثورة 30 يونيو العظيمة أسقطت حكم جماعة الإخوان الارهابية، متابعا أن جماعة الاخوان نشطت في سوريا.

واضاف حلمي النمنم، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج علي مسئوليتي ، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، إن الاخوان الارهابيين يخدمون في الجيش الإسرائيلي وفي الشرطة الإسرائيلية.

وتابع الكاتب الصحفي حلمي النمنم ووزير الثقافة الأسبق، أن الاخواني الارهابي منصور عباس عضو في الكنيست ويخدم الكيان المحتل، لافتا إلى أنه يدافع عن مجرم الحرب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي.

وأكمل الكاتب الصحفي حلمي النمنم ووزير الثقافة الأسبق، أن لا يوجد شيء اسمه عرب اسرائيل ولكن اخوان اسرائيل ويخدمون الكيان، متابعا أن الاخوان الإرهابية تخدم مصالح اسرائيل وامريكا.