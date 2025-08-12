استخدامات لا تعرفها لزيت السمسم

يعد زيت السمسم من المواد الطبيعية التى تمتلك فوائد صحية متنوعة للجسم والبشرة والشعر لذا تتعدد طرق استخدامها

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت نكشف لكم أهم استخدامات زيت السمسم.

طبخ



يمكن استخدام زيت السمسم للقلي والتحمير والخبز وتتبيل السلطة.

يمكن أن تتبل الطعام بالملح والفلفل أو الصلصة.



شعر



ضعي زيت السمسم على فروة الرأسودلكي شعرك بلطف لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

اتركيه لمدة 20 إلى 25 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالغسول والماء الدافئ.



جلد



يعمل كواقي من الشمس ، ويمكن أن يساعد في علاج حب الشباب ، وشفاء الجروح، ويعمل كمضاد للشيخوخة.