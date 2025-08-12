بعد فوزه بعضوية الشيوخ.. عادل زيدان: تشريعات للزراعة الذكية ودعم تمويل المشروعات للشباب

أكد المهندس عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بدائرة الجيزة، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 يمثل محطة مهمة تعكس قوة واستقرار الدولة المصرية ومتانة مؤسساتها الوطنية، مشيدا بالدور البارز الذي قامت به الهيئة في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية بكفاءة ومهنية عالية، من خلال توفير كافة سبل التعاون والدعم لكل من المرشحين والناخبين على حد سواء، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإخراج الانتخابات بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضاري لمصر أمام العالم.

وأعرب زيدان لـ صدى البلد عن سعادته بفوزه بعضوية مجلس الشيوخ، منوها بأن مهامه ستتضمن الدفع نحو إصدار تشريعات تشجع على التحول للزراعة الذكية والرقمية، باعتبارها ضرورة لمواكبة التحديات البيئية والتكنولوجية الراهنة.

كما أكد على أهمية دعم تمويل المشروعات الزراعية الموجهة للشباب وصغار المزارعين، من خلال توفير قروض بأسعار فائدة ميسرة تضمن استدامة المشاريع وتحقيق مردود اقتصادي فعّال.

وقال زيدان، إن المصريين أثبتوا من جديد وعيهم الوطني وإدراكهم العميق لأهمية المشاركة في صنع القرار، حيث لم يتخاذلوا عن التوجه إلى لجان الاقتراع، بل شاركوا بكل حب وإخلاص ووطنية راسخة، متحدين دعوات المقاطعة والأصوات السلبية التي سعت للنيل من وحدة الصف وإرادة الشعب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تمثل رسالة قوية للعالم بأن المصريين يقفون خلف دولتهم ومؤسساتها، ويختارون من يمثلهم بإرادتهم الحرة، إيمانًا بأن صوتهم أمانة ومسؤولية وطنية.