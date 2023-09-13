تدفقات غير مسبوقة وأسواق جديدة.. آخر تطورات السياحة المصرية| تعرف عليها

أكد محمد كارم، الخبير السياحي أن قطاع السياحة شهد اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية على مدار الفترة الماضية، هذا بدوره ساهم في تطوير الأماكن السياحية بشكل كبير وتغير مفهوم الترويج للسياحة في مصر، بجانب دراسة كل سوق على حدى.



وأضاف “كارم” خلال حواره المذاع ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم داليا أيمن وهند النعساني، اليوم الأربعاء، أن الأقصر وأسوان دخل بها على مدار أشهر الصيف عدد من الأسواق الجديدة مثل السوق الأسباني والتشيكي، متابعًا أن الموسم السياحي هذا العام سيكون مختلفًا للغاية بسبب تنوع البلاد القادمة لمصر ومنها السوق الهندي والأسباني والألماني والإيطالي والفرنسي ورجوع السوق الياباني أيضًا.



وأوضح أن مصر أصبح لديها تنوع سياحي كبير في كافة محافظاتها ولم تعد السياحة مقتصرة على أماكن بعينها فقط، مضيفًا أن هذا التنوع سيساعد كثيرًا في تدفق الحركة السياحية إلى مصر خلال الموسم الشتوي.



وأشار إلى أن الأقصر وأسوان شهدت تدفق سياحي غير مسبوق خلال فصل الصيف وهذا على غير المعتاد، وهذا التدفق دليل على أن مصر من المقاصد السياحية المطلوبة على أجندة السياحة العالمية.



