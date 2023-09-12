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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المشارك في معرض Leisu بروسيا

الجناح المصري بروسيا
الجناح المصري بروسيا

افتتح اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في الدورة الـ 29 لمعرض Leisure الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الروسية موسكو، وتُشارك به مصر ممثلة في الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وقد شارك السيد الوزير، في مراسم الافتتاح الرسمي للمعرض التي تمت بحضور عدد من وزراء وسفراء الدول المُشاركة بالمعرض، كما شارك أيضاً في الافتتاح السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى جمهورية روسيا الاتحادية، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسيد أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وحرص أحمد عيسى على إلقاء كلمة خلال مراسم الافتتاح للمعرض، أشار خلالها إلى أهمية صناعة السياحة ودورها الهام في دعم الاقتصاد القومي، مؤكداً على أهمية السياحة في خلق التقارب وتعزيز العلاقات الإنسانية بين الشعوب.

كما وجه الدعوة للحضور وكافة المشاركين في المعرض لزيارة الجناح المصري المُشارك للاطلاع على المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة في مصر.

وأشار الوزير إلى أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يعد من المعارض السياحية المهمة في السوق الروسي، لافتاً إلى أهمية هذا السوق باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية المُصدرة للسياحة إلى مصر.

وعقب الافتتاح، قام أحمد عيسى بجولة داخل الجناح المصري، التقى خلالها بمجموعة من العارضين المصريين المُشاركين بالمعرض، وتحدث معهم عن أبرز التطورات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الأخيرة، وأطلعهم على مستجدات العمل وخطط التحرك الحالية بالوزارة.

واستمع الوزير لآرائهم ومقترحاتهم حول آليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق الروسي بصفة خاصة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح خلال فعاليات المعرض ولا سيما في ظل مشاركتهم الفعالة.

ومن جانبهم، وجه العارضون الشكر للوزارة على كافة سبل الدعم التي تقدمها للنهوض بصناعة السياحة في مصر.

ويشارك في المعرض هذا العام 15 دولة حول العالم، و50 منطقة روسية، وتشارك مصر بجناح مساحته 100 م2، يضم 6 من الشركات والمنشآت الفندقية وشركات الطيران المصرية.

وعلى هامش هذا الافتتاح، التقى أحمد عيسى، داخل الجناح المصري، مع مسئولي عدد من شركات طيران مصرية وروسي، حيث تم مناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة من خلالهم إلى مصر، والتعرف على خططهم التشغيلية وحركة الحجوزات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، واستمتع لمقترحاتهم وللتحديات التي تواجههم لتنمية وزيادة أعداد الرحلات الخاصة بشركاتهم إلى مصر.

كما التقى بالسفير طارق بن سالم سفير دولة تونس بموسكو، حيث حرص السيد السفير على زيارة الجناح المصري المشارك،  وتم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين مصر وتونس، والتي تشهد تعاوناً في العديد من المجالات من بينها السياحة والآثار، وتم تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أوجه التعاون السياحي بين البلدين، وآليات جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من تونس إلى مصر.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عقد خلال زيارته الحالية، عدداً من اللقاءات المهنية مع مسئولي وممثلي أهم وكبار منظمي الرحلات وشركات الطيران العاملين في السوق الروسي لمناقشة سبل وآليات جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الروسي.

كما عقد، عدداً من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحف الروسية من بينها روسيا اليوم بالعربي RT Arabic ، وبرنامج نيوز ميكر، وبرنامج جسور، بالإضافة إلى قناة TV BRICS.
 

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وزير السياحة والاثار Leisure العاصمة الروسية موسكو أحمد عيسى وزير السياحة والأثار آثار احمد عيسي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

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