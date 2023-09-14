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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدبيبة: لدينا مشكلة تتعلق بالسدود ونريد حلًا جذريًا لها بمختلف مناطق ليبيا

صدى البلد

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن هناك مشكلة تتعلق بالسدود ونريد حلا جذريا لها في مختلف مناطق ليبيا.

ولفت الدبيبة إلى أن البلاد اكتشفت أن عقود صيانة السدود في ليبيا لم تُستكمل.

وأفاد الدبيبة بأن فرق الإنقاذ الليبية تتمكن من إنقاذ 300 مفقود من بينهم 13 طفلا.

واجتمع مجلس النواب الليبي اليوم، لبحث تداعيات كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد جراء العاصفة دانيال.

وخلال الاجتماع، دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الحكومة لتوفير مساكن الإيواء وتعويض المتضررين من الفيضانات.

وقال رئيس البرلمان الليبي، إنه يجب العمل على تقديم كل الدعم للمتضررين من كارثة الإعصار الذي ضرب البلاد.

كما طالب صالح الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بإعادة الأوضاع لما كانت عليه خلال 6 أشهر فقط، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار ما يلزم من تشريعات لدعم الحكومة لمواجهة آثار الكارثة.

وفي وقت سابق، أعلن مركز الإحصاء الرسمي في ليبيا، ارتفاع عدد الوفيات من جرّاء العواصف والسيول التي ضربت البلاد بسبب العاصفة دانيال إلى 5200، كما ارتفع عدد المفقودين إلى 8250 شخصا.

كما قالت القوات المسلحة الليبية، إن فرق البحث والإنقاذ تواجه صعوبات في انتشال الجثث وإنقاذ المواطنين بسبب الطرق الوعرة، لافتة إلى أن جميع الطرق الرابطة بين المدن قطعت بسبب الفيضانات في ليبيا.

وأضاف الجيش الليبي في تصريحات صحفية، أن 25% إلى 45% من مدينة درنة اختفت في البحر منها المنطقة التاريخية التي غمرتها الفيضانات ودمرتها، كما تجاوز ضحايا الفيضانات في درنة فقط 3000 شخص.

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