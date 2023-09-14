أخبار السيارات| من يهيمن على صناعة السيارات الكهربائية بي واي دي أم تسلا ..عودة كيا سيراتو 2024 إلى السوق المصري بهذه الأسعار

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قامت شركة مازدا بعرض العديد من الصور التشويقية الخاصة بسيارة مازدا 3 علي صفحات التواصل الاجتماعي ، وذلك جعل الكثير من المواطنين يتوقعون توافر سيارة مازدا 3 الجديدة داخل السوق المصري، ولكنها حتي الآن لم تظهر بإصدارات جديدة .

تسعي جميع شركات السيارات الآن علي الهيمنة علي سوق السيارات العالمي سواء كان بمحركات الاحتراق الداخلي للسيارات، أو عن طريق التطور الذى شهدة عالم السيارات ويتنافس عليه جميع الشركات من خلال تقديم سيارات كهربائية حديثة .

السيارات لا تتحدث مع قائدها أو ملاكها ولكن يمكنها تحذير قائدها عن طريق إضاءة لمبة الأعطال باللوحة العدادات ، ومن ضمن الأضواء التي يجب عدم تجاهلها هي لمبة المحرك المتواجدة باللوحة العدادات والتي تعمل باللون البرتقالي ، لان هه اللمبة لا تعمل إلا اذا اكتشف كمبيوتر السيارة عطل فني ما .

يبحث المواطنون المصريون خصوصًا فئة الشباب عن سيارات ذات تصميم مميز ورياضية، وتمتلئ السوق المصرية للسيارات بطرازات السيارات المختلفة ومنها فئة السيارات الهاتشباك الرياضية، وتتميز السيارات الهاتشباك باحتوائها علي العديد من التكنولوجيات المتطورة ، بالإضافة الي امتلاكها لمحركات قوية ، وتصميم خارجي أنيق .

يحتوي سوق السيارات المصري للمستعمل علي أنواع مختلفة من الطرازات المستعملة التي يرغب في اقتناءها أغلب المصريين خصوصا بعد ارتفاع سعر السيارات الجديدة موديل 2023، بالإضافة الي أن سوق المستعمل للسيارات يتميز بسهوله إعادة بيع السيارة مرة أخري، وتواجد قطع غيارها بسهولة .

أعلن وكيل سيارات كيا في مصر سابقاً في أواخر عام 2022 عن عدم توافر سيارة كيا جراند سيراتو بالسوق المصرية، ولكن حاليا عادة سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 إلى السوق المصرية للسيارات من جديد ، ولكنها ستعرض للبيع بأسعار لم نشهدها من قبل، وذلك نتيجة مرور قطاع السيارات عالميا بالعديد من الأزمات منها عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .