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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأسعار لم نشهدها من قبل.. عودة كيا سيراتو 2024 إلى السوق المصرية

كيا جراند سيراتو
كيا جراند سيراتو موديل 2024

أعلن وكيل سيارات كيا في مصر سابقاً في أواخر عام 2022 عن عدم توافر سيارة كيا جراند سيراتو بالسوق المصرية، ولكن حاليا عادة سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 إلى السوق المصرية للسيارات من جديد ، ولكنها ستعرض للبيع بأسعار لم نشهدها من قبل، وذلك نتيجة مرور قطاع السيارات عالميا بالعديد من الأزمات منها عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

كيا جراند سيراتو موديل 2024

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مقصورة سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر كيا جراند سيراتو موديل 2024  بالسوق المصرية:

سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024


- وسائل السلامة بـ كيا سيراتو

زودت سيارة  كيا جراند سيراتو موديل 2024  بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، احزمه أمان، ووسائد هوائية، وقفل مركزي للسيارات، ومثبت سرعة، وإنذار ضد السرقة، و حساسات خلفيه للركن، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- محرك كيا سيراتو

كيا جراند سيراتو موديل 2024 السيدان 

قوة سيارة  كيا جراند سيراتو موديل 2024 تصل الي 130 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر، وتحتاج الي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتوي علي محرك سعة 1600 سي سي ، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية .

- أسعار كيا سيراتو الجديدة

سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 السيدان 

الفئة الأولي من سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024  تباع بسعر مليون و119 ألف جنيه، بدلاً من 539 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 580 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024  تباع بسعر مليون و179 ألف جنيه، بدلاً من 589 ألف جنيه، بزيادة تصل إلي 590 أف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024  تباع بسعر مليون و239 ألف جنيه داخل سوق السيارات المصري، بدلاً من 619 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 620 ألف جنيه .

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