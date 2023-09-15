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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لماذا مُنعت المطربة فيفي محمد من الغناء؟

صدى البلد

أثارت المطربة فيفي محمد حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما نشرت فيديو لها مخل لأدبيات المهنة، الأمر الذي أثار غضب الجميع وتدخلت نقابة المهن الموسيقية ، ماذا حدث؟.. 

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فيديو مخل للمطربة فيفي محمد 

نشرت المطربة الشعبية فاطمة محمد جابر، والشهيرة بـ فيفي محمد مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم تلتزم خلاله بالتقاليد العامة، والمظهر اللائق، الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين جمهور الغناء الشعبي.

كما ظهرت فيفي محمد في الحفلات بصورة تحرض على الفسق والفجور، وعدم احترام آداب وتقاليد المهنة، الأمر الذي استوجب اتخاذ نقابة المهن الموسيقية قرار في شانها.

منع فيفي محمد من الغناء 

أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قرار بوقف المطربة الشعبية فيفي محمد عن الغناء وتحويلها للتحقيق، بعد الفيديو المخل لآداب المهنة الذي انتشر مؤخرًا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أصدرت نقابة المهن الموسيقية في حق فيفي محمد بيان قالت خلاله: 

«بعد الإطلاع على نتيجة التحقيق مع المطربة فاطمة محمد جابر وشهرتها فيفي محمد، الحاصلة على تصريح سنوي شعبة غناء، وتوصية الشئون القانونية واستنادًا على قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978، وبعد التداول مع النقيب العام ومجلس إدارة النقابة، تقرر النقيب العام سحب التصريح السنوي بالغناء بجلسة التحقيق، ويأتي ذلك بجانب منعها من ممارسة مهنة الغناء وإبلاغ كافة المنشآت السياحية والمتعهدين ومنظمي الحفلات بهذا القرار».

 

من هي فيفي محمد 

تعتبر فيفي محمد مطربة شعبية من مواليد القاهرة، واكتسبت شهرة واسعة من خلال الغناء والرقص في الأفراح الشعبية، حيث كانت ترقص على أنغام عازف الأورج محمد عبد السلام، كما زادت شهرتها وزاد عدد متابعيها وجمهورها من جمهور الغناء الشعبي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقتها في الرقص والغناء.

عُرفت المطربة الشعبية فاطمة محمد جابر، الشهيرة بـ فيفي محمد، بمجموعة من الأغاني الشعبية يأتي أشهرها أغاني « ساعة المصلحة، أنا المجنونة، تعالو نتسلطن، شوية روقان السنين، انت حبيبي وانا حبيبك»، وغيرهم من الأغاني التي لاقت شهرة وإقبال واسع بين جمهورها عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

 

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