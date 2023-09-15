أخبار التعليم.. البحوث الفلكية تكشف حقيقة انشقاق طبقات الأرض.. 7% زيادة في مصروفات المدارس الرسمية لغات أطفال وابتدائي وإعدادي وثانوي 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ترقبوا نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. وبشرى للطلاب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يترقبها الآن جميع طلاب المرحلة الثالثة وطلاب الثانوية العامة فى توتر وخوف كبير، ولذلك تصدر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 محركات البحث الشهيرة حيث يبحث طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول والثاني والمتخلفين عن المرحلة الاولي والثانية لمعرفة موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

4 تحذيرات عاجلة من التعليم للطلاب المقبولين في مدارس المتفوقين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيهات وتحذيرات عاجلة للطلاب المقبولين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالعام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

كارثة محتملة بعد انتشار الرائحة الكريهة.. البحوث الفلكية ترد على انشقاق طبقات الأرض

صحيت أمس من النوم على ريحة مجاري او بيض معفن زي رائحة (كبريتيد الهيدروجين) قمت اشوف الحمام او المية والبلاعات ولقيت الريحة مش من عندهم، الريحة من بره، طلعت البلكونة لقيت ضباب والريحة من الجو نفسه.. حد تاني شامم حاجة ؟.

بتوجيهات رئاسية.. مد فترة التقديم للمنح الجامعية بمبادرة "100 حلم للمستقبل"

أعلنت وزارة التعليم العالي مد فترة التقديم لمبادرة "100 حلم للمستقبل .. التعليم بالعاصمة الإدارية"، حتى يوم الخميس القادم الموافق 21 سبتمبر لإعطاء الطلاب فرصة إضافية للتمكن من التقديم للمنحة، والتي تتيح للطلاب المُتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بمحافظات الصعيد، فرصة الحصول على منحة للدراسة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزارة التعليم العالي في أسبوع| مد التقديم للتنسيق الإلكتروني.. دليل استرشادي لمواجهة مخاطر الزلازل

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ٩ سبتمبر وحتى ١٥ سبتمبر وكان على النحو الآتي:

زادت 7%.. مصروفات المدارس الرسمية لغات أطفال وابتدائي وإعدادي وثانوي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مصروفات المدارس الرسمية لغات ، مشيرة إلى أنه تقرر زيادة رسوم خدمات اللغات بنسبة 7% سنويا لجميع الطلاب الجدد الملحقين على المستوى الاول برياض الأطفال.

تطوير منطقة حلوان ووضعها على خريطة السياحة العالمية.. تفاصيل

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية ربط الأبحاث العلمية بخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

حقوق عين شمس تحتفل بتخرج الدفعة 70 بحضور كبار رجال الدولة

احتفلت كلية الحقوق جامعة عين شمس بتخرج الدفعة 70 بدار ضيافة الجامعة، وذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد صافى عميد الكلية، المستشار مسعد عبد المقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء الدكتور هاني أبو المكارم.

مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين يستضيف فعالية المدرسة الصيفية لطلاب عين شمس

استضاف مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية TU Berlin، فعالية المدرسة الصيفية لطلاب جامعة عين شمس وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.