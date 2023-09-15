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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين يستضيف فعالية المدرسة الصيفية لطلاب عين شمس

صدى البلد

استضاف مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية TU Berlin، فعالية المدرسة الصيفية لطلاب جامعة عين شمس وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

وتعد المدرسة الصيفية ضمن أنشطة مشروع Innovation Solutions for Industry 4.0 in Egypt بالشراكة مع جامعة بريل التقنية و ممول بالكامل من الوكالة الألمانية للتبادل الثقافي و وزارة التعليم و البحث العلمي بألمانيا، الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق دعم المبتكرين و النوابغ و المشرف العام على أنشطة مركز الابتكار و ريادة الاعمال بجامعة عين شمس و مساعد باحث الدكتور  وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار و ريادة الاعمال بجامعة عين شمس ، و فريق العمل الدكتور محمود شمس مدير العمليات بمركز الابتكار و ريادة الأعمال لبنى رفعت مدير مشروع بمركز الابتكار و ريادة الأعمال.

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يعمل الطلاب والخريجين والشركات الناشئة من جامعة عين شمس في المسابقة على صقل خبراتهم في الابتكار وريادة الأعمال ورفع أفكارهم / قدرات الشركات الناشئة تحصل على المزيد من الجر السوق ولديها رؤية واضحة وموجزة.

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